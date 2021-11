Le grand coup. Les services de police de Sidi Bel Abbès viennent de frapper fort en démantelant un grand réseau spécialisé dans la falsification des documents. Dans cette affaire, ils ont saisi 555 faux cachets et arrêté trois individus. C’est ce qu’a indiqué la cellule de communication et des relations publiques près la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, expliquant que «l’opération a eu lieu sur la base d’informations selon lesquelles des individus falsifiaient des documents et utilisaient de faux cachets». « Les mis en cause perpétraient des actes d’escroquerie, en promettant à des citoyens l’accès à des logements sur la base de documents falsifiés sur lesquels sont apposés de faux cachets. Les investigations ont permis d’identifier les suspects», a ajouté la même source. Cette histoire a commencé après le lancement des procédures d’usage, l’ouverture de la première note d’enquête. Les policiers ont arrêté le premier individu, membre dudit réseau. Ce dernier, à bord de son véhicule, était en compagnie d’un complice. Passés à la fouille manuelle du véhicule immobilisé, les policiers ont découvert plusieurs documents falsifiés, notamment de faux cachets. Poussant leurs investigations et les auditions des deux mis en cause, les policiers ont, durant la même journée, arrêté le troisième individu.

La perquisition a abouti à la saisie de 555 faux cachets et des documents falsifiés concernant diverses administrations locales, huissiers de justice, notaires, collectivités locales, entre autres. La même source a fait savoir qu’«après l’accomplissement des procédures réglementaires, les suspects ont été présentés par- devant le tribunal de Sidi Bel Abbès. Simultanément, les services de police de Sidi Bel Abbès ont estimé juste de faire appel aux victimes de ce réseau, les invitant à se présenter au siège de la sûreté de wilaya, au niveau de la brigade économique et financière, aux fins de déposer des plaintes ou faire part de leurs témoignages dans le cadre de l’enquête.