Dans le cadre de ses missions, l'Armée nationale populaire a enregistré un bilan impressionnant durant l'année 2021. Dans ce bilan, le ministère de la Défense nationale fait état de la saisi de plus de 500 kilogrammes de cocaïne, plus de 600 quintaux de kif traité et 3.140.095 comprimés psychotropes, tandis que 1 645 narcotrafiquants ont été arrêtés. Concernant la lutte contre la contrebande et la sécurisation des frontières, le communiqué fait état de l'arrestation de 11460 contrebandiers et orpailleurs ont été arrêtés. Alors qu'il a été procédé à la saisie de 1214 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies, 1107361 litres de carburants récupérés, ainsi que 5275 marteaux-piqueurs, 8814 groupes électrogènes, 187 détecteurs de métaux, 1161704 kg mélange d'or et de pierres, 7128 sacs du même mélange, 127,22 tonnes de cuivre, 18 pièces archéologiques, 457850 unités de boissons, 4936 moyens de liaison, 1068 véhicules et 3898331 d'articles pyrotechniques. Durant cette même année, l'ANP a procédé au démantèlement d'un réseau criminel composé de six personnes en leur possession 4 milliards de dinars et 108,5 millions de centimes, dont 3,93 milliards contrefaits. Les mis en cause avaient tenté d'introduire cette somme dans le territoire national avec la complicité de réseaux criminels marocains. Evoquant la lutte contre l'émigration clandestine, la même source avance la mise en échec de 6 426 tentatives d'émigration clandestine. Alors qu'il a été procédé à l'arrestation de 5839 migrants clandestins de différentes nationalités. Concernant la lutte antiterroriste, le communiqué a fait état de la neutralisation de pas moins de 23 terroristes dont neuf ont été abattus, six désarmés après leurs redditions alors que huit autres ont été arrêtés. Dans son communiqué, le MDN souligne, également, l'arrestation de 222 éléments de soutien au terrorisme. Dans le même contexte, l'ANP a, après des investigations minutieuses, démantelé une cellule terroriste composée de plusieurs éléments qui agissait au profit de l'organisation terroriste Rachad. Il est aussi précisé qu'une autre cellule activant au profit du MAK, et dont le nombre n'a pas été dévoilé, a été démantelée, alors qu'elle était sur le point de commettre l'irréparable en préméditant des attentats terroristes à travers le territoire national, notamment lors des marches. Le pire a été ainsi évité grâce à la vigilance des forces de sécurité. Dans ce même bilan, le MDN rapporte que 52 abris pour terroristes ont été détruits au même titre que 39 téléphones explosifs, un atelier de fabrication d'armes, une ceinture explosive et une bombe de fabrication artisanale. Durant la même période, l'ANP a réussi à récupérer un véritable arsenal de guerre composé, entre autres, d'un système de missiles contre aéronef de type strella 2M, un canon de mortier, calibre 60mm, 37 Kalachnikov, 507 fusils de différents types, 29 pistolets automatiques,..etc. Alors qu'une importante quantité de munitions a été récupérée, notamment 15 obus pour mortier de différents calibres, quatre roquettes pour RPG-7, une roquette pour système de missiles Strella 2M, une roquette FLG, 335378 balles, 57 chargeurs de munition, 40 charges propulsives, 408 détonateurs, 359,5 explosifs, 440000 cartouches vides, 35 chaines de munitions, deux canons pour fusils de chasse, 1952 bombes lacrymogènes.