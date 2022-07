Les services sécuritaires de la wilaya d’Alger, représentés par ses équipes et brigades de police judiciaire, ont traité, en juin dernier, plusieurs dossiers relatifs aux atteintes aux personnes et aux biens, crimes et délits contre la famille et biens publics, port d’arme blanche prohibée, trafic de drogues en plus des délits commis sur Internet. Concernant les affaires de drogue, près de 8 kilos de cannabis ont été saisis, plus de 20800 comprimés psychotropes, ainsi que 500 grammes entre cocaïne et héroïne, en plus de 14 flacons de solutions narcotiques. Après avoir accompli les procédures judiciaires, les mis en cause ont été présentés par- devant les autorités judiciaires compétentes de la wilaya d’Alger. C’est ce qu’indiquait, hier, un communiqué de la Dgsn. Dans un autre registre, les services de police ont enregistré pas moins de 12157 infractions au Code de la route, ainsi que 61 accidents de la circulation, cela durant cette même période du mois de juin. Le même document ajoute que 126 locaux commerciaux ont été fermés à la suite de pas moins de 1407 opérations de surveillance et d’inspections menées sur le terrain durant cette même période.