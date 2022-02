Des éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) de la sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus à saisir quatre armes à feu de fabrication artisanale de catégorie 4 et 44 cartouches de calibre 12 et 16 mm, des jumelles et d’autres accessoires, ainsi que huit pièces archéologiques destinées à la contrebande, a indiqué le responsable de la communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Abdelouahab Aissani. Il a dans ce sens ajouté que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic illicite des biens culturels et les crimes de fabrication et de vente d’armes à feu traditionnelles sans autorisation. La même source a détaillé que l’enquête dans cette affaire a démarré suite à l’exploitation d’informations impliquant une personne dans la vente d’armes à feux de fabrication artisanale et les investigations approfondies ont permis d’identifier le suspect. Après une filature, le mis en cause a été appréhendé en flagrant délit au centre-ville de Sétif en possession de trois armes à feu de fabrication traditionnelle et une pièce archéologique. En coordination avec le parquet local, il a été procédé à la perquisition du domicile du suspect et les enquêteurs ont saisi une quatrième arme à feu de fabrication artisanale.