Les éléments de la section de recherches relevant du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Souk Ahras ont mis fin à l'activité criminelle d'un réseau spécialisé dans le trafic du mercure, apprend-on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par celle-ci, l'opération a permis l'arrestation de cinq individus activant sur l'ensemble de la wilaya de Souk Ahras et la saisie de 3,5 kg de mercure blanc contenus dans des fioles. Ce coup de filet est le résultat de l'exploitation d'informations parvenues à la Gendarmerie nationale, faisant état de la présence d'un réseau criminel activant dans la commercialisation illicite de produits hautement sensibles et dangereux et représentant, surtout, une menace pour la sécurité du pays, a-t-on expliqué.

Les investigations menées par les fins limiers de la section de recherches de la gendarmerie nationale ont donné lieu à l'identification et à l'arrestation d'un membre du réseau, qui conduit au siège de la gendarmerie, pour interrogatoire. Exploitant les aveux du mis en cause, les services de sécurité ont appréhendé quatre autres éléments du réseau dont le champ d' activité s'étend le long des tronçons routiers des wilayas d'El Tarf et de Annaba, a détaillé notre source. Âgés entre 30 et 42 ans, les cinq prévenus ont été déférés par-devant le juge d'instruction près la circonscription de compétence, qui a décidé de leur placement sous mandat de dépôt, pour «possession, commercialisation, sans autorisation de produits chimiques entrant dans la fabrication d'explosifs», a conclu la même source. Signalons que les délits de trafic illicite de mercure blanc sont considérés parmi les affaires relevant de la carte de la criminalité dans les wilayas de l'est du pays, en particulier dans la wilaya de Souk Ahras, a tenu à faire savoir notre source. Le phénomène du trafic de mercure semble prendre des dimensions qui ne peuvent être ignorées, en raison de la dangerosité de ce produit ultra sensible et hyperdangereux. Un produit coûteux et recherché pour la fabrication d'explosifs.