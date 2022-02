Agissant sur la base de renseignements recoupés et vérifiés, les services de la Gendarmerie nationale ont réussi un véritable coup de maître, jeudi dernier avec la saisie de 20 kg de kif traité, après une souricière tendue, en coordination avec les autres services de sécurité, à un baron de drogue. Les faits se sont déroulés après que les mêmes services ont confirmé qu’un individu, A.S âgé de 64 ans, se dirigeait vers Constantine via l’autoroute Est-Ouest à bord d’un véhicule contenant une importante quantité de drogue. Le mis en cause sera arrêté à un point de contrôle. La fouille du véhicule a permis de découvrir la marchandise dissimulée au niveau du moteur, grâce à une unité cynophile. Lors de cette même opération, une somme d’argent de 36 000DA a été découverte sur l’accusé. Après constitution d’un dossier judiciaire le mis en cause a été déféré devant la justice.