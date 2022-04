Les services de la police des frontières de l'aéroport international Houari Boumediene (Alger), ont procédé, la semaine dernière, à la saisie de 123 000 euros et de 4 550 dollars, en sus de 440 gr d'or, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). «Les saisies n'ont pas été déclarées par leurs auteurs qui étaient en partance vers l'étranger», précise la même source. Des saisies devenues monnaies courantes, comme en témoignent les différents communiqués de la Dgsn et des services des Douanes algériennes. Au mois de février passé, il a été procédé par les agents des douanes de l'aéroport international Houari Boumediene à la saisie de sommes importantes en devises dont le montant est estimé à 82 000 euros, et ce lors d'une opération de contrôle douanier d'un vol à destination d'Istanbul (Turquie). Ces fonds étaient bien dissimulés dans des boîtes de confiseries et des tubes de cosmétiques. Toutefois, cette affaire n'est pas la seule, plusieurs autres ont été déjouées depuis la réouverture partielle des frontières et la reprise des activités aériennes.