Les services du groupement régional de la Gendarmerie ntionale à Béjaïa ont réussi à intercepter au niveau de la commune d’Amizour un véhicule transportant 11.519 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, suite aux informations parvenues à la Brigade d’Amizour selon lesquelles un camion chargé d’une quantité de boissons alcoolisées se rendait dans un rituel habituel dans un des entrepôts situés dans la zone d’activités de la commune d’Amizour.

Le semi-remorque était conduit par un homme de 34 ans et originaire de Béjaïa qui n’avait aucun document lui permettant de transporter des boissons alcoolisées.

Le conducteur a été arrêté et conduit au siège de la brigade pour complément d’enquête.

Un dossier a été constitué et transmis aux autorités judiciaires compétentes, quant aux objets saisis,ils ont été remis aux Domaine de l’État.