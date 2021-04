Face à des ruptures de stock chroniques, le groupe pharmaceutique public algérien Saidal décide de prendre les devants en initiant la production du Levothyrox. Ce médicament, prescrit dans les maladies cardio-vasculaires et thyroïdiennes, connaît en effet, de fréquentes ruptures de stock aux conséquences très graves sur la santé des patients. La P-DG de Saidal, Fatoum Akacem, a indiqué, hier, que le Levothyrox sera produit en partenariat avec le groupe Sanofi. Ce dernier, indique la même responsable, veut «consacrer une usine existant dans le cadre d'un joint-venture entre les deux parties, exclusivement à la production du Levothyrox, en confiant son exploitation à Saidal». La décision relative à cette proposition de Sanofi «sera prise au cours de cette semaine» par Saidal. La P-DG de Saidal a affirmé également que son Groupe envisage de varier ses partenariats pour aller vers des axes dans lesquels le fabricant algérien de médicament n'était pas présent, en l'occurrence l'oncologie et la biotechnologie, dans le but d'accroître ses chances à l'international, a souligné sa responsable. Le premier partenariat en date dans le domaine de l'oncologie avait été conclu avec les sud-coréens de CKD OTTO et concernait six produits choisis par rapport à un besoin spécifique de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), a expliqué Fatoum Akacem, révélant que leur enregistrement a été entamé, en attendant le passage, dans quelques mois, au conditionnement secondaire, pour lequel il ne reste plus qu'à passer commande. La disponibilité de ces produits d'oncologie est, néanmoins, tributaire de l'appel d'offres de la PCH vu que ce sont des traitements administrés en milieu hospitalier. Ainsi, Saidal veut faire coïncider leur sortie avec la publication de cet appel d'offres qui devrait intervenir dans un mois ou deux, a précisé la P-DG. Sur un autre registre, la même responsable, a révélé que le nouveau centre de recherche et développement Saidal implanté à Sidi Abdallah (ouest d'Alger) sera fonctionnel d'ici fin 2021, expliquant que les équipements sont en cours d'acquisition en attendant de passer aux qualifications.