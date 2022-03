Le groupe pharmaceutique public Saidal ambitionne un chiffre d’affaires de 18 milliards de dinars en 2022, soit une progression de 42% par rapport à 2021, a indiqué la P-DG du Groupe, Fatoum Akacem. Lors d’un point de presse tenu en marge des travaux de la 1ère édition des Journées internationales sur l’évaluation des technologies de santé, Mme Akacem a fait savoir que Saidal a tracé de nouveaux axes stratégiques pour 2022 pour hisser son chiffre d’affaires ainsi que l’augmentation annuelle de 5 % de ses parts de marché en 2022 et 2023. Le Groupe ambitionne également la mise sur le marché de 21 nouveaux produits développés en interne par le centre de recherche et de développement (CRD) avec une capacité de production de 4 millions d’unités, a souligné la PDG de Saidal. De plus, grâce au transfert technologique, Mme Akacem a indiqué que Saidal produit six médicaments anti-cancéreux « qui seront bientôt disponibles au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux ». La P-DG de Saidal a fait savoir qu’un centre de bioéquivalence sera prochainement lancé en plus de la fabrication de matières premières en Algérie. Dans ce cadre, Mme Akacem a annoncé un projet de fabrication de matières premières, dont l’unité entrera en production d’ici fin 2022, voire, début 2023 au niveau d’une ancienne usine à l’arrêt dans la wilaya de Médéa. Pour ce faire, une étude de marché et des discussions avec des partenaires étrangers sont en cours pour définir les besoins mais aussi les priorités en termes de matières premières à produire, a-t-elle expliqué.