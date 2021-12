L L'écrivain-journaliste Saïd Smaïl a été enterré, hier, en début d'après-midi, dans la ferme familiale à laquelle il était tant attaché et dont il ne s'est jamais séparé, même durant les années les plus dures de sa vie. La route qui relie la ville de Draâ Ben Khedda à Oued Falli avait quelque chose d'inhabituel, hier, car, si, en temps normal, la circulation était plutôt fluide à la mi-journée, hier, les automobilistes devaient inéluctablement ralentir, voire marquer un arrêt, une fois arrivés à proximité du domicile familial du regretté Saïd Smaïl. Un panneau sur lequel était écrit: «Ralentir, décès» avertissait les passants qui ignoraient que l'un des plus anciens journalistes algériens allait être enterré à cet endroit. Il faut toutefois bifurquer, puis prendre une piste sur quelques dizaines de mètres, pour retrouver la maison de Saïd Smaïl, plantée au coeur de sa ferme. Il y repose désormais. Ses amis, anciens et nouveaux, des collègues à lui, de presque toutes les générations, ainsi que, bien sûr, des membres de sa famille et des hommes de culture ont tenu à faire le déplacement pour dire «adieu» à Saïd Smaïl, décédé avant-hier, à l'age de 83 ans, après toute une vie vouée au journalisme, mais aussi après avoir écrit et publié une dizaine de livres, entre romans, essais et récits autobiographiques où il a immortalisé des événements, dont certains sont historiques, les sauvant ainsi de l'oubli et de l'amnésie. Parmi les personnalités très proches de Saïd Smaïl, l'ayant connu et côtoyé pendant plus de 30 années, on peut citer le poète et écrivain Youcef Merahi. Ce dernier a rappelé toutes les qualités humaines et professionnelles dont était pétri le regretté Saïd Smaïl. Youcef Merahi a rappelé que ce dernier, malgré sa très longue expérience dans l'écriture, et ses compétences, gardait toujours les pieds sur terre; il était humble et constamment à l'écoute et n'hésitait jamais à prodiguer des conseils aux jeunes qui effectuaient leurs premiers pas, aussi bien dans le journalisme que dans le domaine de la littérature. Nabila Smaïl, avocate et fille du regretté auteur, suite au décès de son père, a tenu à remercier toutes les personnes qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion dans de tels moments difficiles.