Un vibrant hommage a été rendu au professeur en ophtalmologie et ex-ministre des Affaires religieuses, Saïd Chibane, par l'association Kafil Yatim de son village natal. C'était une journée dédiée également à tous les enfants de la ville de Chorfa exerçant comme personnel médical ou paramédical. Le président de l'association Med Bounouf, précise que le choix de la date n'est pas fortuit, « nous avons opté pour cette date historique parce que Le professeur Saïd Chibane a aussi exercé son travail durant la révolution comme médecin». Par ailleurs, le même président d'association revient sur le volet caritatif qui caractérise le professeur Chibane. «À chaque fois que les associations de bienfaisance le sollicitent, il répond toujours présent» affirme-t-il. Et d'ajouter que cet hommage est aussi mérité par l'ensemble des personnels de la blouse blanche de la ville de Chorfa, en guise de reconnaissance et remerciements pour leurs sacrifices durant la pandémie de Covid-19. Quant aux membres de la famille du professeur Chibane, qui étaient là, ils ont beaucoup apprécié le geste d'autant qu'il est organisé par les enfants de leur village et au sein même du village. Dr N Chibane, neveu du professeur, dans son allocution, expliqua les raisons qui ont fait que son oncle n'a pu venir d'Alger à Chorfa, c'est surtout pour des raisons de santé dit-il. En effet, le professeur Chibane est actuellement âgé de 97 ans. Le même neveu a lu à l'intention de l'assistance une lettre écrite à la main, par son oncle où il remercie chaleureusement l'association pour son aimable geste et leur souhaite beaucoup de courage afin de continuer d'oeuvrer dans les l actions caritatives. Aussi, il revient sur la biographie de son oncle, rappelant ainsi, sa participation au Congrès des étudiants algériens à Paris en 1956 et au Congrès de Strasbourg, et aussi sa participation dans le corps médical durant la guère de libération à la septième région à la frontière algéro-tunisienne.

La cérémonie a vu défiler plusieurs invités entre médecins qui l'ont connu et travaillé avec lui et aussi des malades qui ont été pris en charge par ses soins. L'on cite le témoignage de cette vieille dame qui l'attendait le week-end au village «Si Saïd était un brave homme, dans le temps il n' y avait pas de médecin partout, alors des dizaines de malades l'attendaient chez lui à chaque fois qu'il venait, et il nous soignait et nous donnait les médicaments qu'il achetait de son propre argent» précisa-t-elle avec beaucoup d'emottion. Enfin, comme tous les médecins de Chorfa étaient concernés, ceci a crée une ambiance conviviale entre confrères et consoeurs du même village, quelques- uns ne se sont jamais rencontrés. « Une occasion extraordinaire pour nous, une rencontre très appréciées, désormais nous resterons en contact avec les associations caritatives des malades et nous apporterons notre soutien à chaque fois qu'on sera sollicité» laissent entendre les blouses blanches de Chorfa. Toujours dans le cadre de la solidarité, l'ensemble des présents ont remercié chaleureusement le propriétaire de cette salle des fêtes «DAHMOUN» qui a hébergé cette activité.«Cette salle est proposée gratuitement pour toutes les cérémonies d'actions caritatives» soulignent les membres de l'association.