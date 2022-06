Après une visite de deux jours à la troisième Région militaire où il avait supervisé un exercice qui ne laissera pas le voisin indifférent, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée, est de nouveau sur le terrain. Son périple l'emmène cette fois à Tamanrasset, à la 6eme Région militaire. Un déplacement, rappelons-le, qui entre dans la dynamique de ses visites d'inspection aux différentes Régions militaires, dont l'objectif est le suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2021/2022. Lors de cette visite, est, également, prévu un exercice de taille à Bordj Badji-Mokhtar dont il sera également le superviseur. Mais avant, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la Région. Dans son allocution d'orientation, le chef d'état-major de l'ANP a souligné qu' «au sein de l'Armée nationale populaire, nous sommes convaincus que celui qui croit en sa patrie, croit nécessairement en les valeurs, qui prônent la sauvegarde et la protection de cette patrie». Plus explicite, Said Chanegriha souligne qu'«avoir foi en la patrie requiert des actions, sur le terrain, et non pas des paroles». En effet, a-t-il ajouté «c'est le rendement du travail qui prouve la foi de l'homme en ses valeurs et principes et en l'intérêt suprême de sa patrie». À ce titre, l'Armée veille «à ce que cet attachement spirituel à la patrie soit concret et se traduise par des actions palpables sur le terrain» relève le général de corps d'armée. Pour ce faire, il est important de «mobiliser les bonnes volontés, d'inculquer l'amour du travail sincère et dévoué dans les rangs des personnels de l'Armée nationale populaire», a-t-il dit avant de préciser qu'il est impératif d'«assurer la répartition rationnelle des rôles et des efforts pour atteindre les objectifs tracés, s'inscrivant en droite ligne des objectifs suprêmes du pays». Tout en mettant l'accent sur les attributs de puissance de l'Armée, il a ajouté que «disposer des attributs de puissance doit être une exigence pour l'Armée afin que l'Algérie demeure unie, et puisse sauvegarder et triompher sur ses ennemis, grâce à son attachement et sa foi inaliénable en ses fondements nationaux et principes immuables». Dans ce sens, exige-t-il en homme averti.