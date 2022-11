Après avoir reçu, lundi dernier, le directeur de la société serbe Jugoimport, Jugoslav Petkovic, le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a reçu, hier, le général d'armée Mohammed Othman El-Houssein, chef d'état-major des Forces armées soudanaises, en visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire. L'audience s'est déroulée au siège de l'état-major de l'Armée nationale populaire. Les deux parties ont saisi cette occasion pour aborder le contexte sécuritaire régional. Au vu de la situation prévalant actuellement dans la région les deux parties ont réitéré la nécessité de conjuguer les efforts pour relever les défis sécuritaires et explorer les voies et moyens à même de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Dans son allocution de bienvenue, le général d'armée Saïd Chanegriha a émis le voeu que cette visite « soit sanctionnée de résultats profitables pour le processus de coopération, de même que pour les relations de fraternité qui lient les Forces armées de nos deux pays». À l'évidence, a ajouté le chef d'état-major de l'ANP«cette visite va permettre d'échanger les points de vue sur la situation prévalant sur la scène internationale, en général, et en Afrique, en particulier». Abordant les relations bilatérales entre les deux pays, Saïd Chanegriha a souhaité faire part de sa volonté à consolider les liens entre les deux pays «frères». «Je tiens à vous assurer de notre volonté d'oeuvrer ensemble dans le sens de la consolidation des relations historiques qui lient les deux pays frères, notamment à travers la relance des activités de coopération, à même de répondre aux exigences du contexte régional actuel et de relever les défis sécuritaires communs auxquels nous faisons face», a déclaré Saïd Chanegriha, tout en assurant que «l'échange régulier des visites et la multiplication des contacts entre les Forces armées de nos pays respectifs permettront de définir les domaines de coopération bilatérale, en leur conférant la densité et la portée escomptées».