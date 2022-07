Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a promu le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha au grade de général d'armée. Cette promotion est intervenue à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles aux officiers de l'ANP, organisée à la veille de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. La cérémonie a été abritée par le Palais du peuple, à Alger, et s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, notamment le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. Ont également assisté à cette cérémonie, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'ANP, ainsi que des personnalités nationales et des moudjahidine. Le chef de l'État a également décerné des grades et des décorations aux cadres de l'ANP. Dans une allocution de bienvenue prononcée à l'entame de la cérémonie, le général d'armée Saïd Chanegriha a fait part, en son nom et au nom de tous les personnels de l'ANP, de «ses remerciements et sa gratitude au président de la République pour avoir présidé personnellement la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles aux officiers de l'ANP». C'est une «occasion renouvelée pour les cadres et personnels de l'ANP de voir leurs efforts récompensés par des promotions en grades et des décorations en médailles, en reconnaissance de leurs efforts et de leur abnégation au service de leur armée et de leur patrie», a souligné le général d'armée Saïd Chanegriha, ajoutant que cette halte marque «nos esprits du véritable sens de la victoire», et «nous comble de sentiments de dignité et de fierté de nos gloires, de l'héroïsme de nos aïeux de la génération de Novembre». Pour le général d'armée, Saïd Chenagriha, la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est « une occasion pour renouveler le serment fait aux vaillants chouhada et nous recueillir à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie».

Adressant ses chaleureuses félicitations aux officiers promus à des grades supérieurs et aux personnels décorés, le général d'armée Saïd Chanegriha a estimé que cette «cérémonie méritée en votre honneur, est le fruit des efforts persévérants consentis dans le cadre du développement des capacités de nos Forces armées sur des bases solides et sur des fondements inébranlables garantissant à notre armée plus de développement, à notre peuple une entière sécurité et sérénité, et à notre cher pays, davantage de progrès et de stabilité». La veille, Saïd Chanegriha avait indiqué que «la bataille, vitale et décisive, que nos jeunes sont appelés à mener et à gagner est celle de la conscience, laquelle implique de s'armer de nos valeurs nationales». «À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'Indépendance, il nous appartient à toutes et à tous d'oeuvrer et de ne ménager aucun effort pour préserver et renforcer les précieux acquis réalisés dans tous les domaines, d'adhérer avec force au projet de développement du pays et de faire de l'aspiration légitime à une Algérie nouvelle une réalité palpable», a-t-il affirmé. Un objectif, a-t-il estimé, «à notre portée, eu égard à notre volonté d'oeuvrer de toutes nos forces au renforcement du front interne et de l'unité nationale et, partant, à la consolidation des fondements de notre pays», tout en soulignant que la défense nationale «n'est pas l'apanage des seules Forces armées».