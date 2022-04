L'ancien président du FCE, Ali Haddad, et Said Bouteflika, frère cadet et conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, comparaîtront de nouveau le 18 avril prochain, devant le pole pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed. Les deux accusés sont poursuivis pour, entre autres chefs d'inculpation liés au «financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat en faveur du défunt président Abdelaziz Bouteflika et au blanchiment d'argent. Cette nouvelle affaire porte sur la chaîne TV Istimraria, destinée à faire la promotion du 5e mandat du défunt président déchu. Les équipements en vue de son lancement ont été importés par l'homme d'affaires Ali Haddad. L'instruction de cette affaire, menée par le pôle pénal économique et financier de Sidi M'Hamed a été clôturée récemment. Le juge d'instruction a ordonné de placer Saïd Bouteflika et Ali Haddad sous mandat de dépôt. Ce dernier avait déclaré au tribunal avoir prêté le matériel importé, destiné à Dzaïr TV à Saïd Bouteflika, à la demande de ce dernier. Un matériel moderne a été importé, une année avant la campagne électorale, par le groupe Media Temps, qui avait obtenu l'exclusivité pour les matchs de la Ligue 2, et ce, pour la transmission en direct des matchs du cham-pionnat et de coupe. C'était une année avant la campagne pour le 5ème mandat.

Rappelons que Saïd Bouteflika a été acquitté, le 2 janvier 2021, par une Cour d'appel militaire, de sa condamnation à 15 ans de prison pour «complot».