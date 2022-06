Laissé en délibéré depuis le 31 mai dernier, le verdict dans l'affaire du cinquième mandat est tombé, hier. Reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui, Saïd Bouteflika a écopé d'une peine de 8 ans de prison ferme. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a également condamné le frère et ancien conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, à verser au Trésor public 3 millions de dinars. La même juridiction a prononcé une peine de 4 ans de prison ferme contre l'homme d'affaires Ali Haddad. Le tribunal n'a pas retenu le chef d'accusation de financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat avorté contre l'ancien patron des patrons, Ali Haddad. Dans cette affaire relative à la création de la chaîne de télévision «Istimraria», destinée à faire la promotion du cinquième mandat, Saïd Bouteflika est poursuivi pour «trafic d'influence», «abus de fonction», «blanchiment d'argent» et «non- déclaration des biens». Lors de son audience, il a qualifié ce dossier de «grave»: «Vous parlez de l'élection présidentielle de 2019, alors que les élections de 1999, 2004, 2009 et 2014 ont été financées de la même manière.» Il a précisé que «Ali Haddad a respecté toutes les procédures légales lors de l'importation des équipements pour 220 000 euros destinés à créer un studio pour la transmission en direct des matchs de la Ligue 2 et une partie des matchs de Ligue 1». Le procureur de la République près le pôle financier et économique du tribunal de Sidi M'hamed avait requis une peine de 10 ans de prison ferme contre Saïd Bouteflika assortie d'une amende de 3 millions de dinars et la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers lui appartenant.