Le martyr et héros de la guerre d'indépendance algérienne, Saïd Babouche, bras droit de Krim Belkacem, a été longuement évoqué, hier, au Musée du moudjahid de Tizi Ouzou à l'occasion d'une journée d'évocation organisée à sa mémoire. Un vibrant hommage a été rendu à Saïd Babouche, un grand homme ayant contribué, de manière directe et concrète au déclenchement de la Guerre de Libération nationale le 1er Novembre 1954. L'ancien officier de la wilaya III, Ouali Aït Ahmed, qui a pris part à cette rencontre, a rappelé en détail le parcours plein de courage et d'engagement du martyr Saïd Babouche qui a vu le jour le 9 février 1921 dans la commune de Boudjia, actuelle daïra de Makouda, près de Tigzirt-sur-Mer. Le maquisard Ouali Aït Ahmed a rappelé, hier, que ce dernier n'avait que 16 ans quand il s'engagea dans le Mouvement national (Parti du peuple algérien-PPA). C'était en 1944. Saïd Babouche intègre naturellement Les Amis du Manifeste pour la Liberté (AML). Trois ans plus tard, il adhère au parti du Manifeste pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD). Comme on peut le constater, Saïd Babouche a franchi toutes les étapes d'un véritable militant nationaliste engagé pour l'indépendance de l'Algérie, bien avant le déclenchement de la Guerre de Libération nationale le 1er Novembre 1954. Il avait intégré l'Organisation secrète (l'OS). Il n'a pas cessé de militer dans les rangs du Mouvement national jusqu'à 1954. Il a été, notamment chef de la zone qui englobait Sidi Naâmane, R'djaouna, Tizi Ouzou, Naciria et Isser. En 1950, Saïd Babouche avait été chargé d'une mission, par sa hiérarchie, qui l'a envoyé en Belgique. Ladite mission consistait en l'achat et l'acheminement d'armes vers l'Algérie. Au début de l'année I954, Saïd Babouche fut nommé, par Krim Belkacem dont il était le bras de droit et un homme de confiance, chef de la région de Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen et tout le long du territoire reliant celle-ci (LNI) à la Soummam, a rappelé également l'ancien officier de l'Armée de Libération nationale, Ouali Aït Ahmed qui a aussi souligné que le nom de guerre de Saïd Babouche était Si Tahar. Ce dernier était membre du Comité des 7 regroupant toutes les régions de la Kabylie. La maison de Saïd Babouche à Tizi Ouzou était devenue un refuge inconditionnel pour les combattants du FLN-ALN dont les colonels Krim Belkacem et Amar Ouamrane. De novembre I954 au début de l'année I955, moment de son arrestation, Saïd Babouche était responsable de la région de Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen et Ouacifs. Après son arrestation, Saïd Babouche était soumis à la torture pendant pas moins de 18 jours au campement militaire de Tigzirt. Condamné à mort par l'armée française, il est exécuté le 8 avril 1957 à la prison de Serkadji (ex-Berberousse) avec deux autres militants, en l'occurrence Mansri Amar de Timeghras et Louni Arezki de Makouda. Une statue à son effigie est érigée au centre de la commune de Boudjima. Des hommages lui sont régulièrement rendus dans sa région natale, mais aussi au chef-lieu de wilaya et un peu partout.