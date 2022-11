Témoin des plus importants événements de notre Histoire depuis le mouvement national, ancien dirigeant du PAGS (Parti de l'avant-garde socialiste) et ancien militant du Parti populaire algérien (PPA), Sadek Hadjres est décédé dans la nuit d'avant-hier, 3 novembre, à Paris, à l'âge de 94 ans.

L'homme a eu un parcours exceptionnel dans le mouvement national. Après des études primaires à Berrouaghia et Larba et secondaire à Médéa. Il entame son cursus universitaire de 1946 à 1953 à Alger où il a étudié la médecine, tout en poursuivant son action militante. En 1948, il devient chef de la section universitaire du PPA et deux années plus tard, 1950, il préside l'Association des Étudiants Musulmans de l'Afrique du Nord Condamné par contumace aux travaux forcés, Sadek Hadjeres sera avec Bachir Hadj Ali, le négociateur en 1956 de l'intégration des militants communistes à titre individuel au sein du FLN. À L'indépendance il rentre dans la clandestinité après le coup d'État de 1965, puis revient à la vie politique en 1989 ave l'ouverture démocratique et dirige le Pags. Il se retire de nouveau définitivement de la vie politique. En 1992, Sadek Hadjeres quitte l'Algérie pour s'établir à Paris où il entame une carrière de professeur associé et chercheur en géopolitique.