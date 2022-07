Bien préparée, la saison estivale se déroule dans de très bonnes conditions à Tigzirt et Azeffoun. Malgré quelques couacs dus essentiellement à la gestion quotidienne du chef-lieu, les visiteurs ne se plaignent pas comme les années précédentes. Des années marquées, notamment par l'absence répétée de l'eau potable dans les robinets. Cette année, les estivants questionnés sont unanimes à dire que leur séjour est agréable. Ce qui ne les empêche toutefois pas de soulever quelques manques.

On est au milieu de la saison estivale et on ne signale pas de grands embouteillages aux différentes entrées de la ville. Les estivants affirment que l'entrée à Tigzirt est plus fluide cette année au vu de l'expérience amère de l'année dernière. Une fluidité acquise grâce au travail effectué avant l'ouverture de la saison par les services concernés. En effet, la ville a désormais, plusieurs sorties et plusieurs entrées. Selon la direction de l'usage, la sortie est effectuée via la route de Cheurfa et la route d'Iflissen en plus des deux entrées Est et Ouest qui étaient saturées dramatiquement les années précédentes. Dans la ville, commerçants et estivants s'accordent sur le bon service. «Cette année, je constate que les commerçants n'ont pas augmenté les prix. Tout est à son prix, même l'eau que j'achetais auparavant au double de son prix. Concernant les services d'hébergement, je peux dire que je suis satisfait. Pas de gros soucis pour l'instant», affirme un estivant venant de la capitale depuis une semaine. «Moi, j'ai opté pour la formule de la location chez l'habitant et je ne m'en plains pas. J'ai loué pour une quinzaine de jours dans un appartement appartenant à un habitant de la ville de Tigzirt. J'ai toutes les commodités. C'est une idée géniale», témoigne un autre visiteur qui vient de Sétif.

Justement, il est à noter que cette année, la ville de Tigzirt accueille un nombre impressionnant de citoyens algériens venant des wilayas de l'intérieur et du Sud du pays. La formule de la location chez l'habitant a permis à beaucoup d'Algériens de passer des séjours agréables dans cette cité antique connue aussi pour la grande hospitalité de ses habitants. «Je suis ici depuis une dizaine de jours. Je n'ai pas rencontré de grands soucis. L'eau coule sans arrêts à la maison» témoigne un autre estivant rencontré en famille au niveau de la plage. «Cette année, comme vous l'avez remarqué, la location de parasols n'est pas si chère. Même au niveau de la sécurité dans les plages, il y a une grande amélioration. On est vraiment bien ici à Tigzirt», affirme un autre estivant venu de Béchar.

Enfin, notons que les visiteurs n'ont pas manqué de relever un point noir qui ne trouve encore pas de solution malgré les expériences des années précédentes. Beaucoup de visiteurs ont rencontré des difficultés pour retirer de l'argent au niveau de la poste de la ville. «Une ville comme Tigzirt doit avoir plusieurs agences postales pour satisfaire ses habitants déjà. Et, à l'arrivée de la saison estivale, les services concernés doivent mettre à la disposition des estivants d'autres guichets itinérants ou ponctuels pas loin des plages. Comme vous voyez, cette agence située au centre-ville est saturée», se plaint un estivant contraint de faire la queue pour retirer de l'argent.