Les opérations de déstockage de la pomme de terre continuent à travers les points de vente éparpillés en plusieurs endroits de la wilaya. Selon les responsables de l'opération, les prix appliqués sont fixés à 60 dinars le kilogramme. Des coûts devant permettre aux ménages d'acheter de la pomme de terre à bon prix, durant le mois de Ramadhan. En fait, ces opérations, lancées depuis quelques jours, ont déjà touché quelques communes dont la dernière est celle de Draâ El Mizan, où il a été procédé à la vente de la pomme de terre en provenance de la wilaya d'Aïn Defla à un prix de 60 dinars le kilogramme. Les services de l'agriculture de la wilaya affirmaient sur leur page des réseaux sociaux que ces quantités vont être revues à la hausse durant les jours qui viennent, dans le cadre du programme Syrpalac qui vise à assurer la pomme de terre à des prix abordables pour les ménages à revenus moyens.

L'opération, précisent les mêmes services, s'est déroulée au niveau du quartier des 140 Logements, coté LSP, où se trouve la subdivision agricole. Une opération similaire a eu lieu, quelques jours auparavant, dans la commune de Tizi Ghennif, toujours dans la daïra de Draâ El Mizan, au point de vente situé au niveau de la subdivision agricole locale. L'action va se poursuivre durant les jours et les semaines à venir, afin de toucher le plus grand nombre de communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ces opérations, qui permettent de stabiliser les prix, visent également à couper l'herbe sous les pieds des spéculateurs, habitués à provoquer des pénuries durant le mois sacré.

Des raretés engendrant des réflexes de la part des citoyens qui se ruent sur le produit manquant, donnant ainsi l'occasion aux spéculateurs, qui guettent ces moments de panique, afin d'augmenter les prix. Cette stratégie pernicieuse a, pour rappel, sévi durant des années en période de Ramadhan.

À chaque fois, il aura fallu l'intervention des services de contrôle.

Par ailleurs, il convient de noter que la pomme de terre est cédée, ces derniers jours, entre 100 et 120 dinars surles marchés de la wilaya de Tizi-Ouzou.