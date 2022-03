Le conflit russo-ukrainien a mis à jour la dépendance des pays européens au gaz russe. Un conflit faisant planer le doute sur les livraisons de gaz vers l'Europe. Devant cet état de fait, les Européens cherchent des fournisseurs pour pallier un éventuel arrêt d'exportation du gaz russe. Dans ce cadre, le gaz algérien semble une alternative sûre au gaz russe. Dans ce conflit, les yeux de l'Europe sont braqués sur l'Algérie. Un renfort pour l'Europe en fourniture de gaz. D'ailleurs, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, était, hier, à Alger. Le ministre italien a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Luigi Di Maio», indique un communiqué de la Présidence. «L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar», a ajouté la même source. Un panel qui en dit long sur l'objet de la visite. Luigi Di Maio ne s'en cache pas. «Je viens d'arriver à Alger pour rencontrer mon homologue et les plus hauts responsables algériens», a-t-il écrit sur son compte Twitter, ajoutant que «nous discuterons du renforcement de la coopération bilatérale, notamment pour répondre aux besoins européens de sécurité énergétique, à la lumière du conflit en Ukraine». L'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de l'Italie, derrière la Russie. À l'issue de son entretien avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre italien a souligné que « la présence à mes côtés du P-DG d'ENI est la preuve de notre engagement à négocier des quantités de gaz supplémentaires et à le concrétiser le plus tôt possible». Apparemment, il est reparti avec des assurances. «Notre objectif est de protéger les entreprises et familles italiennes des effets de cette guerre atroce», a déclaré devant la presse Luigi Di Maio. Toutefois, le ministre italien n'a pas avancé le moindre chiffre sur une éventuelle hausse des livraisons algériennes en gaz. «Le gouvernement italien s'est engagé à accroître les approvisionnements en énergie, notamment en gaz, auprès de divers partenaires internationaux», dont l'Algérie, «qui a toujours été un fournisseur fiable», a-t-il souligné.

Une déclaration confirmant les propos faits au 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf), tenu à Doha, du chef de l'État qui affirmait que « mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi -siècle et il compte le rester». En effet, Sonatrach demeurera un «fournisseur fiable» de gaz pour le marché européen et disposée à soutenir ses partenaires européens en cas de «situations difficiles», a affirmé le P-DG de la Compagnie nationale des hydrocarbures, Toufik Hakkar, soulignant toutefois que ces éventuels appoints restent tributaires de la disponibilité de «volumes excédentaires». Selon le P-DG de Sonatrach, la contribution de la compagnie en matière d'approvisionnement gazier pourrait s'élargir aux pays non desservis par les gazoducs reliant l'Algérie et l'Europe à travers des ventes GNL. Dans ses déclarations, le ministre italien a révélé que les discussions ne se sont pas limitées aux seuls approvisionnements en gaz, mais ont également porté sur l'augmentation et le développement de la production d'énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. À l'occasion Luigi Di Maio s'est longuement entretenu avec Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.