Après Ankara, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame, aujourd'hui, une visite officielle de trois jours en Italie, à la tête d'une importante délégation. Une visite hautement symbolique et stratégique. «Cette visite revêt une importance particulière, dans le renforcement des liens d'amitié historique et dans le renforcement des relations bilatérales, dans de nombreux domaines, notamment l'aspect économique», précise un communiqué des services de la présidence de la République. «Par une nouvelle approche, les deux chefs d'État visent à impulser une nouvelle dynamique de dialogue et de coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis», précise la même source. Cette visite fait suite à l' invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella, qui a qualifié, lors de sa visite à Alger les

6 et 7 novembre 2021, de «partenaire stratégique». Le président Tebboune aura avec le président Mattarella des entretiens portant sur les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie et les moyens de les soutenir ainsi que les renforcer, d'une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des deux peuples. Mais aussi des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite fait suite à la visite effectuée en Algérie par Sergio Mattarella, les 6 et 7 novembre 2021. Depuis le début de la crise ukrainienne, Alger et Rome se sont énormément rapprochés depuis et des accords névralgiques lient les deux pays concernant, notamment l'approvisionnement en gaz naturel. Une visite à même de renforcer les relations de partenariat. Plusieurs accords seront signés dans les secteurs du tourisme, de la culture, des microentreprises et de la lutte contre l'évasion fiscale. L'Algérie et l'Italie ont beaucoup de défis à relever à l'avenir», avait révélé le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, en visite à Alger le mois de février dernier. Lors de ce séjour, Luigi Di Maio avait fait savoir que «la prochaine session de dialogue stratégique algéro-italien se tiendra à Rome», assurant qu' «elle sera l'occasion pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines». L'Italie étant un très important partenaire dans la rive nord de la Méditerranée, tant sur le plan politique qu'économique. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépasse les 8 milliards d'euros. Pour rappel, un Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération a été signé par les deux pays en janvier 2003. À l'occasion de cette visite, les deux pays devraient lancer un partenariat stratégique couvrant tous les secteurs et répondant aux attentes de nos deux peuples. La visite du chef de l'État, avec des escales à Rome et à Naples (vendredi) sera l'occasion de signer de nouveaux accords bilatéraux et de préparer le terrain pour le sommet intergouvernemental prévu en juillet à Alger. Après l'accord pour l'augmentation des volumes de gaz, l'Algérie et l'Italie visent en effet un partenariat à 360 degrés qui va au-delà de l'énergie: petites et moyennes entreprises, agriculture, construction navale, échanges inter universitaires, tourisme, bâtiment, travaux publics, industrie pharmaceutique et fabrication de médicaments, Internet, informatique et télécommunications, restauration de bâtiments anciens. À cet égard, une déclaration conjointe du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue italien, Luigi Di Maio, sera signée à l'occasion. Une déclaration dans laquelle les deux parties s'engagent à renforcer la coopération économique en vue du sommet intergouvernemental des 18 et 19 juillet. D'ailleurs, le chef de l'État s'entretiendra, ensuite, au Palazzo Chigi, avec le Premier ministre italien, Mario Draghi. Au menu de la visite, une rencontre avec la communauté algérienne établie en Italie. Vendredi, Abdelmadjid Tebboune et Sergio Mattarella devraient se rendre en train à Naples pour rejoindre le Palais du Quirinal Villa Rosebery, splendide édifice bourbon sur la colline de Posillipo, pour une visite du parc archéologique de Pompéi.