La situation épidémique dans le rouge! La barre des 400 contaminations a été franchie en cette fin de semaine. Une moyenne de 398 nouvelles contaminations a été recensée durant les sept derniers jours. Cela représente 26% du pic des infections. Les hospitalisations sont de plus en plus nombreuses! Les établissements sanitaires se remplissent peu à peu. Certains frôlent même la saturation! Néanmoins, ce n'est pas le manque de places qui inquiète le plus les spécialistes. Leurs craintes concernent plus l'oxygène médical. En effet, avec le variant Delta qui reste prédominant en Algérie, la demande sur cet élément vital ne cesse d'accroître. Pour le moment, l'Algérie tient le choc avec des réserves suffisantes et des appareils d'oxygénothérapie disponibles en quantité. Mais rien ne dit que le pays ne vivra pas le même cauchemar que l'été dernier. Car, ce «mutant», qui s'attaque, directement aux poumons, fait chuter de façon rapide et brusque la saturation en oxygène des patients, notamment les plus fragiles. 10, 20, 30l...d'oxygène par heure. Les malades ont besoin de quantités énormes de O2 pour retrouver une saturation normale, et éviter la... mort. Selon les études, le Delta multiplie par 10 les besoins des hôpitaux en oxygène. Ce qui fait que la demande va exploser au fur et à mesure de l'augmentation des cas. On ne peut prévoir à quelle hauteur sera cette demande du fait du comportement «singulier» de ce variant. Malgré les dispositions prises par les autorités sanitaires, rien ne dit que nous n'allons pas revivre le cauchemar de l'été dernier avec la course vers l'oxygène. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux les «SOS» pour concentrateur d'oxygène sont de retour! Le risque d' «asphyxie» est donc réel. Pointé du doigt, lors de la 3e vague, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a décidé de prendre les devants. Il a installé, jeudi dernier, un comité intersectoriel ad hoc, pour éviter toute pénurie de ce produit vital. «Il doit permettre d'élaborer les mesures à même d'accroître les capacités de stockage et mutualiser les moyens logistiques pour assurer la disponibilité continue de l'oxygène médical au niveau des établissements hospitaliers», précise le département de Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed. «Cela en prévision d'une hausse de la demande, en vue de la résurgence de la pandémie de Covid-19». Ce dernier rassure sur la production nationale. «Elle est estimée actuellement à 550 000 litres/jour, et devrait augmenter dans les prochaines semaines à 800 000 litres/jours à la faveur de l'entrée en production d'Helios», annonce le ministère. «Au premier semestre 2022, la capacité totale de production devrait s'établir à 1 067 000 litres/jour avec l'entrée en production de Petro air (120 000 litres/jour) ainsi que l'extension des capacités de production d'Aurès avec 92 000 litres/jour», ajoute-t-il, non sans rappeler que le comité mis en place regroupe le secteur de l'industrie, l'industrie pharmaceutique ainsi que l'énergie et les mines. Les premières mesures prises par cette commission sont déjà tombées. Le département de l'énergie, à travers la Sonatrach, a mis à disposition une flotte de 14 camions-citernes de 20 000l. «Ils viendront s'ajouter aux capacités déjà existantes des différents producteurs d'oxygène réparties à travers le territoire national», indique la même source. Ce comité est une très bonne chose. Il devrait, normalement, permettre une meilleure coordination, afin d'éviter de retomber dans les erreurs du passé. Toutefois, si l'intention est bonne, il n'en, demeure pas moins que le premier concerné par cette guerre est absent de ce comité, à savoir le ministère de la Santé. Le «désaccord» qui existe entre Benbouzid et Benbahmed est un secret de polichinelle, mais il aurait dû être mis de côté pour le bien-être des citoyens. Car, il s'agit là d'une pandémie où toutes les forces doivent être mobilisées pour éviter le pire. Surtout que ces deux secteurs doivent aussi faire face au problème des pénuries de médicaments, notamment le Lovenox, de plus en plus rare. Les errements de la 3e vague seront impardonnables! C'est une question de vie ou de mort...