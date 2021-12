Présidant, hier, la cérémonie d'installation officielle du général-major Abdelaziz Houam dans les fonctions de commandant des Forces de défense aérienne du territoire, en remplacement du général-major Amar Amrani, au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a souligné que «comme vous le savez, sous le commandement du président de la République et grâce aux efforts des hommes loyaux, l'Algérie connaît, ces derniers temps, une véritable dynamique sur tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment sur les plans diplomatique, politique et économique, voire même sportif». Evoquant le denier sacre de l'Equipe nationale A', le chef d'état-major de l'ANP a affirmé que cela « a été l'occasion pour exprimer le fervent esprit nationaliste qui anime les coeurs des millions d'Algériens, sortis célébrer cette victoire méritée dans les villes et les villages». Dans ce même contexte il a ajouté qu'«elle a été une opportunité à travers laquelle le vaillant peuple algérien a prouvé son authenticité, son attachement indéfectible aux symboles de la patrie, et sa loyauté envers le message des millions de valeureux chouhada». Pour le chef d'état-major, cette victoire est «une réponse forte et claire aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'à tous ceux qui se hasardent à mettre en doute l'unité du peuple ou l'amour qu'il porte à sa nation».Tout en félicitant avec reconnaissance et gratitude, les membres de la sélection nationale de football et son équipe technique, « pour l'esprit nationaliste dont ils ont fait preuve lors de cette compétition, et pour avoir démontré encore une fois, que rien ne peut freiner ou démotiver la volonté de l'Algérien», le général de corps d'armée a souhaité «davantage de succès et de réussite lors des prochains rendez-vous sportifs continentaux et internationaux». Car a-t- il soutenu «cet exploit sportif historique représente un précieux cadeau, que les Guerriers du désert ont réussi à offrir à leur nation et à leur peuple, à la fin d'une année pleine d'événements et de réalisations.». Il a estimé en outre que «cette dynamique a grandement contribué à ce que le citoyen algérien retrouve confiance en les institutions de l'Etat, et l'a poussé à souscrire, avec enthousiasme, à ses chantiers prometteurs».À ce propos, il atteste que «le citoyen est plus conscient des enjeux internationaux et régionaux actuels et qu'il discerne plus clairement les complots des guetteurs, et tout ce qui se trame contre son pays dans le secret et à la lumière du jour.» Saïd Chanegriha a exhorté dans son allocution les personnels à oeuvrer à la préparation continue, l'entraînement efficient, et la maîtrise des équipements et des armes modernes mis à disposition.