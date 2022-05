Cinquante millions de dollars dépensés en chewing-gums! L'information avait défrayé la chronique, il y a de cela quelques années. Une facture astronomique qui témoignait des dérapages des importateurs algériens. Ils «siphonnent» nos réserves de changes en important tout et n'importe quoi, avec comme objectif de surfacturer, pour transférer illégalement de la devise vers l'étranger! La crise économique est alors arrivée, poussant les autorités à être plus regardants sur les opérations d'importation. Mais les dérives ont quand même continué. Élu en 2019 à la tête du pays, Abdelmadjid Tebboune a décidé de remettre de l'ordre dans cette activité devenue «vache à lait». Il a alors instruit le gouvernement de mettre fin à cette hémorragie. Des décisions importantes ont été prises, à l'image de celle surtaxant, voire interdisant, l'importation de certains produits locaux. Il y a également celles relatives aux produits entrant dans le cadre de la sécurité sanitaire du pays. Bref, cela a permis de sauvegarder nos devises, d'encourager la production locale et d'assurer la disponibilité des produits de première nécessité. Néanmoins, ce beau tableau a vite été noirci par des décisions bureaucratiques qui ont failli nous mener à la catastrophe. La première a été celle qui concerne l'interdiction de l'importation de la poudre de lait en dehors du circuit de l'Onil, décidée au mois d'octobre dernier. Résultat des courses: on s'est retrouvé avec une crise aiguë : du lait. Qu'il s'agisse de celui qui est subventionné ou non, il était introuvable dans tout le pays. Même constat pour ses dérivés. Des autorisations exceptionnelles ont été délivrées, afin de permettre de mettre vite fin aux graves tensions sur ce produit important dans l'alimentation des Algériens.

Du lait aux...médicaments

Toutefois, cette crise s'est propagée à des produits vitaux, en l'occurrence les médicaments. Des pénuries ont été enregistrées sur un nombre important d'entre eux. Importateurs et grossistes ont accusé le ministère de l'Industrie pharmaceutique de «blocage», afin de réduire la facture des importations, sans proposer de solutions de rechange. Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a, lui, répliqué en les accusant de spéculation, de chantage ainsi que de «surimportation». Il aura fallu que le président Tebboune prenne le dossier en main pour que les choses reviennent (presque) à la normale. Le chef de l'Etat a ensuite ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les vraies causes de ces perturbations. Alors que l'enquête n'est pas encore terminée, ne voilà-t-il pas que la Ventoline, produit essentiel pour la prise en charge des asthmatiques, a disparu de la circulation. Ce n'est pas faute de la demande, très importante, qui touche ce médicament durant le printemps ni une quelconque restriction du département de Benbahmed. C'est tout simplement la faute au ministère du Commerce qui a décidé de traiter l'importation de médicaments comme s'il s'agissait de pomme de terre ou de mayonnaise. Ainsi, les professionnels du médicament se sont retrouvés soumis au dépôt du document délivré par l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex). «Depuis le mois d'avril dernier, de grandes quantités de médicaments, dont la Ventoline, étaient bloquées au niveau des ports, en raison de la nouvelle procédure administrative de domiciliation bancaire pour les opérations d'importation de médicaments, qui permet d'obtenir un document délivré par les services d'Algex», a indiqué le Syndicat national des pharmaciens d'officine. Une situation qui a fait que les asthmatiques sont à bout de souffle. L'exemption, pour les importateurs de médicaments, de ce document a permis de débloquer plus de 500000 doses de Ventoline qui ont été mises sur le marché, en ce début d'année. Cette «asphyxie» aura permis d'alerter sur les «conséquences» de ce «fameux Algex. Car, après les médicaments, on a failli vivre une crise...alimentaire.

Des bureaucrates déconnectés!

Les produits nécessaires à l'activité agricole ont, eux aussi, été «victimes» de ce «fameux Algex». Semences, plantes, produits sanitaires végétaux à usage agricole, matériel d'irrigation et les animaux vivants, y compris les aliments du bétail, les médicaments et produits vétérinaires... se sont retrouvés bloqués à cause d'une procédure administrative. Il aura fallu l'intervention des hautes autorités du pays pour que ces produits soient exemptés de ces nouvelles procédures, au risque de vivre une pénurie de produits agricoles sans précédent! L'obligation de présenter le document délivré par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) au dossier de domiciliation bancaire, des opérations d'importation est donc en train d'être abandonnée par deux secteurs stratégiques. Néanmoins, d'autre responsables activités sont montés au créneau pour demander son annulation, du fait des gros blocages et de la bureaucratie qu'ils engendrent, à l'image des fournitures scolaires, dont les importateurs, ont averti d'une probable «pénurie», suite à ces nouvelles procédures de domiciliation bancaire. Eu fait, ce énième «verrou» pour le commerce extérieur ne diffère pas des décisions «irrationnelles» qui ont été prises, ces derniers mois, par le gouvernement, avant qu'elles ne soient «retirées», suite à l'intervention du président Tebboune. On cite l'exemple de la taxe relative aux achats en ligne à partir des marketplaces internationales. Dans la forme, on est face à de très bonnes décisions afin d'empêcher les grosses dérives de cette dernière décennie. Sauf que dans le fond, elles sont loin d'être adaptées à la réalité. Elles posent même de nouveaux problèmes, pire que ceux qu'elles sont censées régler. Cela prouve qu'elles ont été prises par des administratifs déconnectés du terrain, ce qui les transforme en fausses... bonnes idées!