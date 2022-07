Les lampions se sont éteints sur l'un des événements phares de l'année 2022. En effet, le rideau est tombé sur les Jeux méditerranéens d'Oran qui ont fait l'actualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. Oran a réussi le pari et à travers elle, l'Algérie s'en est trouvée propulsée au-devant de la scène internationale. Au-delà des aspects organisationnels, des profits générés aux plans touristiques et sportifs, quels enseignements faudra-t-il en tirer et quels en sont les dividendes? La question mérite d'être posée, car elle permet de lever le voile sur une multitude de vérités et de constats réels.

Le temps d'une manifestation d'envergure, les Algériens se sont réconciliés, d'abord avec eux-mêmes. Seule l'Algérie primait dans tous les discours et les slogans scandés à tue-tête, tout au long de cette fête méditerranéenne. Ensuite, ayant recouvré et retrouvé leur fierté, les Algériens se sont réconciliés aussi avec leur dimension méditerranéenne, avec leur appartenance, leur identité et leur civilisation multiséculaire. Tout un pan de la jeunesse algérienne a, l'espace des Jeux méditerranéens, redécouvert qu'il est, lui aussi, au centre d'intérêt des grandes nations et des civilisations réputées. Les jeunes se sont réappropriés leurs espaces et leur pays. El Bahia avec sa jeunesse, sa population et ses invités a su faire tanguer le monde au rythme de ses partitions mélodieuses et euphoriques. Les réseaux sociaux mondiaux, et arabes, n'avaient d'yeux que pour El Bahia, une ville algérienne qui a su, comme à son habitude, charmer le monde et marquer à tout jamais, ses convives. Les vidéos et les montages relayant les exploits d'Oran, cette ville algérienne dont l'hospitalité est légendaire, et dont la population n'a jamais renié sa méditerranéité, ni tourné le dos à sa grande mer, n'ont pas tari. Tout au long des Jeux méditerranéens, les Algériens venus de partout du pays et d'ailleurs, auront vibré aux rythme des manifestations concoctées à cette occasion. Les différentes disciplines ont également découvert des fans et des publics connaisseurs, civilisés, intéressés et très respectueux. La mixité et les valeurs républicaines qui taraudaient les esprits des soi-disant intellectuels de tous bords, n'ont pas posé problèmes, et n'ont pas suscité de polémiques stériles. Ils se sont consacrés d'eux-mêmes dans les stades et dans les espaces où se déroulaient les différentes disciplines des activités olympiques. Des familles entières s'étaient offert des moments inoubliables, immortalisés par des selfies dans les stades et salles omnisports d'El Bahia. Les Algériens sont des citoyens qui aiment vivre dans la diversité et qui tiennent à leur modernité et à leurs valeurs universelles, loin de toutes chamailleries idéologiques et querelles de chapelles stériles. L'espace d'une manifestation d'envergure mondiale, les Algériens et, a priori les jeunes, ont démontré, à qui veut bien les écouter, qu'ils ne tiennent pas vivre en autarcie et dans l'isolement, quel qu'il soit. En symbiose totale avec leurs invités, les Algériens ont démontré leur sens de l'hospitalité et leur degré de maturité. Les différentes délégations participantes dans ces Jeux méditerranéens ont été subjuguées par cette masse euphorique, dès les premiers instants. Cela a été visible dans les interactions entre les délégations sportives et les spectateurs, dès la cérémonie d'ouverture dans le stade olympique. Mais, incontestablement, le coup de maître aura été la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. L'Algérien a montré qu'il pouvait être très hospitalier, hautement civilisé et très porté sur les valeurs de la modernité, pour peu qu'il se sente respecté et valorisé. Dans le cas contraire, et c'est un trait général chez nos compatriotes, il peut être opiniâtre et se surpasser pour relever les défis les plus invraisemblables. L'exemple des basses manoeuvres de nos voisins les makhzenistes tentant de faire capoter les Jeux méditerranéens ont concouru à inverser la vapeur et à réunifier les rangs. Au final, les jeux auront été un franc succès, sur plus d'un point de vue. Néanmoins, une question persiste: comment catalyser toute cette énergie et ces acquis?