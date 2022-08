Le chef de l'État préside, aujourd'hui, un Conseil des ministres. Au programme, des exposés relatifs à la rentrée scolaire, aux mesures prises après les incendies à l'est du pays, aux récoltes et l'ensilage des céréales. La loi organique relative aux médias et celle dite de renforcement de l'unité nationale seront également au menu du Conseil.