Le ministère de l'Éducation nationale abritera, dès samedi, des rencontres nationales, en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2022-2023). Les directeurs des établissements scolaires sont, désormais, tenus de recenser les effectifs des élèves et des chargés de l'encadrement pédagogique et administratif, en vue d'assurer un retour en classe normal. Les données recueillies à l'issue de cette opération, pour peu qu'elles soient conformes à celles existantes sur la plate-forme numérique, permettront de décider de l'ouverture de postes budgétaires. En effet, et avec l'éclaircie qui se confirme de jour en jour sur le front épidémique, le ministère de l'Éducation nationale instruit, via un document daté du 7mars et portant numéro 297, les directeurs de l'éducation d'assurer une reprise scolaire des plus normales. Après plus de deux années de Covid-19, le ministère de l'éducation nationale décide donc d'un retour à la normale dans les écoles du pays. Il explique, par ailleurs, que ce retour, escompté sous les meilleures auspices est à inscrire sur le compte d'un plan de travail, lequel obéit à la feuille de route du gouvernement. Celle-ci vise à traduire, sur le terrain la vision du chef de l'État, avec en point de mire l'amélioration des indices de qualité aux plans pédagogique, managerial et d'investissement, afin d'assurer un enseignement de qualité à tous les enfants algériens. C'est donc le branle-bas de combat dans les quartiers généraux de l'Éducation nationale pour assurer une rentrée scolaire réussie. D'ores et déjà, un plan de travail a été tracé pour huiler tous les rouages d'une organisation permettant de dégager les besoins de l'école algérienne à l'aune d'une reprise sereine. Les participants aux rencontres qui auront lieu entre le 12 et le 24 du mois en cours, à l'Office national des examens et concours, Onec, organisme affilié au ministère de l'Éducation nationale, mettront sur la table quatre plans prioritaires d'action, en prévision d'un retour en classe qui rompra avec deux saisons scolaires chahutées par la pandémie de Sars Cov 2. Les nouvelles dispositions, qui ne manqueront pas de marquer la rentrée scolaire 2022-2023, dictent une mobilisation spéciale. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale sollicite ses directeurs de wilayas pour qu'ils mettent au point les opérations permettant de dégager les besoins en postes budgétaires, en se référant à la rentrée scolaire 2021-2022. La correspondance du ministère de l'Education nationale somme ces responsables de mettre en oeuvre ces opérations et ces dispositions, notamment celles permettant une analyse objective et exhaustive des organisations éducatives. Cette démarche prospective permettra, alors, de prévoir tous les aléas et d'arrêter, avec précision les besoins en nouveaux postes budgétaires. notamment pédagogiques, la finalité consistant à exploiter au mieux les ressources humaines existantes, avant de formuler des besoins en postes supplémentaires. La même correspondance semble particulièrement regardante sur le volume horaire assigné à chaque enseignant et ce à tous les paliers d'enseignement. Le même document prévoit d'arrêter les taux de passage, de redoublement et de déperdition, afin de cerner avec précision le nombre d'élèves, à tous les niveaux scolaires. Il est enfin question de définir la vocation des établissements scolaires en cours de réalisation et dont la livraison est programmée pour l'année scolaire 2022-2023. Dans tous les cas, la famille du monde de l'éducation est invitée à formuler ses besoins, en tenant compte de la plate-forme numérique de gestion et administrative du ministère de l'Education nationale.