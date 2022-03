Après avoir été désertée par une bonne partie de ses habitants, suite aux événements tragiques de la décennie noire, la commune de Sidi Naâmane dans la wilaya de Tizi Ouzou, renoue petit à petit avec la vie normale. Pour redonner vie à cette localité lourdement éprouvée lors de la tragédie nationale, des mesures concrètes ont été prises par les responsables de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont décidé de réunir un meilleur cadre de corps dans les villages les plus touchés par le terrorisme, lors des années 90 et ce, dans la perspective d'encourager les familles ayant quitté leur maisons et leurs villages à renouer avec ces derniers. Djilali Doumi, le wali, a d'ailleurs effectué hier, une visite à cette localité situé dans la daïra de Draâ Ben Khedda, à une vingtaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya. Sur place, il a indiqué que cette visite a été précédée par de nombreuses mesures et autres prises de décision consistant en la réouverture de plusieurs infrastructures fermées en 1994, suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Une détérioration qui a touché plus particulièrement trois villages de la commune de Sidi Naâmane, à savoir Boumhala, Zeboudj Kara et Tala Mokar. Le wali a indiqué, sur place, que des enveloppes financières ont été dégagées, afin de procéder à la restauration des écoles restées fermées durant toute cette période. De même que pour certaines autres infrastructure comme le stade communal de Sidi Naâmane et une agence postale qui n'a pas ouvert ses portes depuis le milieu des années 90. À l'époque, ce bureau de poste avait été systématiquement fermé à cause de la situation sécuritaire dégradée qui prévalait dans la localité. Djilali Doumi et la délégation qui l'accompagnait ont visité l'ensemble des infrastructures concernées par la réouverture imminente et qui se trouvent dans un état de dégradation avancé. Concernant l'école du village Zebboudj Kara, fermée depuis les années 90, une partie de celle-ci est occupée par des familles. Le wali a indiqué que toutes les mesures ont été prises concernant la prise en charge de ces familles, ajoutant que les travaux de restauration de cet établissement scolaire seront entamés bientôt. La même mesure touchera aussi l'école primaire du village Boumhala, a indiqué le chef d'exécutif affirmant que les travaux en question seront lancés dans les plus brefs délais. Une enveloppe financière de 10 millions de DA a été dégagée à cet effet. «L'objectif de ces opérations est d'inciter les citoyens de ces villages les ayant quittés, à renouer avec leurs localités», a déclaré Djilali Doumi lors de cette visite sur le terrain. Ces villages abandonnés pendant des années, vont donc bientôt renouer avec la vie normale à la faveur de la stabilité qui s'est réinstallée dans cette région devenue paisible depuis que les choses sont rentrées dans l'ordre.