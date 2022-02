Lors de la réunion organisée jeudi dernier au siège du ministère, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a examiné les dossiers des entreprises de construction en difficulté financière. Il s'agit d'entreprises en crise qui ne sont plus en mesure d'assurer les salaires de leurs travailleurs, à l'instar de Construb-Est-Annaba dont les employés sont sans salaires depuis plus de 8 mois. Ont pris part à cette réunion, présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des cadres du même département ministériel et des syndicalistes ainsi que des cadres des cinq groupes de construction. L'ordre du jour de cette réunion s'est articulé autour des salaires, de la restructuration des entreprises et des équipements de ces entreprises, objet de procédures de saisie par la justice. Cette proposition de restructuration intervient parallèlement à la restructuration du reste des entreprises du secteur, dont la validation est attendue dans les prochaines heures. C'est ainsi qu'il a été décidé que Construb-Est-Annaba et les entreprises de construction concernées, seront sauvées in extremis de la faillite. En corollaire, des centaines de travailleurs qui risquent de se retrouver au chômage. La décision finale revient au Conseil de participation de l'État (CPE) qui va étudier le dossier de la restructuration et celui des salaires impayés des travailleurs de ces entreprises. Sur ce dernier point, le ministre de tutelle a manifesté un engagement quant à la résolution du problème à travers l'exploitation et le recouvrement des créances des entreprises en suspens au niveau de certaines institutions publiques. S'agissant des matériels objet de saisie sur décision de justice, le ministère de l'Habitat a demandé, par voie de correspondance officielle, adressée au ministère de la Justice, de reporter les procédures de saisie afin de permettre au ministère de remettre tout en ordre. On rappelle dans ce sens, que le ministre de l'Habitat a désigné Cheikh Zouaoui Mustapha,président- directeur général des groupes de construction. Cette nomination et ces décisions semblent avoir atténué le malaise et surtout la colère des travailleurs de Construb-Est-Annaba, dont les salaires impayés ont été à l'origine d'une série de mouvements de contestation. La dernière date d'une semaine lorsque les travailleurs ont décidé d'engager une grève illimitée. L'action est survenue en l'absence d'un écho de la direction de Construb-Est-Annaba. Toutefois, après 15 jours de débrayage, l'intervention des autorités locales de la wilaya d'Annaba et le SG de l'union syndicale locale s'est soldée par une entente pour la reprise du travail et une solution pour le paiement des arriérés de salaires. Les différentes actions de contestations, observées depuis plus de sept mois par les travailleurs, ont fortement impacté les travaux du secteur, dont la Société de construction de bâtiment de l'Est est chargée de réaliser.