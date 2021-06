L'Expression: Pourriez-vous vous présenter aux électeurs et aux lecteurs?

Abdellah Yzidi: je me nomme Yzidi Abdellah, 36 ans, candidat aux élections législatives du 12/06/2021, sur la liste n°19 du parti Jil Jadid, de la wilaya d'Oran. Je suis titulaire d'un baccalauréat en langue étrangère et d'une licence en sciences de l'information et de la communication, option presse écrite. J'ai travaillé dans le domaine de ma formation durant 7 ans et demi, où j'ai occupé plusieurs postes tel que chef de rubrique ou même directeur de publication d'un quotidien francophone, pour une courte durée.

Quelles sont les principales motivations qui vous ont poussé à vous présenter aux législatives?

Je dirai qu'il y en a plusieurs, mais je n'en citerai que deux ou trois. La première est le souhait d'amener les revendications du Hirak à l'intérieur du Parlement, et continuer à activer mais dans un cadre officiel, car le fait de dire «Yetnahaw gaâ et rester les bras croisés ne nous mènera à rien. Il faut continuer ce travail à l'intérieur de l'hémicycle. Et cela fait partie du programme de Jil Jadid, qui, dans son projet, se focalise sur une réforme de l'État et de ses institutions. Pour le second point, je dirai la réforme de la loi électorale. Je m'explique: cette année, il n'y a pas de tête de liste, et c'est une première. Pas de numérotation des candidats ni rien qui peut aider les anciennes figures politiques à rafler les sièges. Cette fois, la transparence est garantie. L'électeur aura le choix de choisir celui qu'il voit en tant que bon représentant. Il peut cocher un nom, ou plusieurs (selon le nombre de sièges. Exemple: 17 pour le nombre de sièges pour Oran). Sinon, il peut laisser le bulletin blanc, sans cocher et comme cela, il donnera sa voix à tous les membres de la liste. Tout cela résume le fait qu'il y a une grande volonté pour qu'il y ait un vrai changement, ce qui nous pousse à saisir cette occasion, toujours dans le but de continuer dans la voie du Hirak.

Que dites-vous au sujet des manifestations des enseignants, ces derniers jours?

Le secteur de l'éducation est resté otage de l'ancien système. En finir avec l'enseignement fondamental a été, pour moi et cela reste un avis personnel, une grave erreur. Il doit y avoir une réforme dans ce domaine, et revenir sur un système éducatif plus allégé, mais riche en même temps. L'ancien système reste, pour le moins meilleur. À titre d'exemple, en première année primaire, on n'apprenait qu'à écrire, compter et lire. Et au fur à mesure que les niveaux passaient, on nous ajoutait une ou deux matières. L'enfant ne peut pas assimiler trop d'informations, car son esprit est toujours axé sur les loisirs. Concernant les manifestations, on comprend parfaitement que l'enseignant est d'un côté négligé. Un salaire qui ne répond pas aux besoins quotidiens, des conditions de travail et de vie pas à la hauteur, alors que l'enseignant est celui qui fait de nous des journalistes, des députés, des magistrats ou encore un président de la République. On doit tout revoir dans le secteur de l'éducation.



Dans le cas où vous êtes élu député pour représenter Oran, que comptez-vous ramener de plus pour la capitale de l'Ouest?

Le programme établi par Jil Jadid est un programme étudié par des docteurs, chercheurs ou encore enseignants universitaires. Il s'applique à toutes les wilayas du pays, mais, pour les projets personnels, en mon nom, et si je suis élu, je souhaiterais défendre deux projets ayant une relation avec l'habitat. Le premier est la rénovation des anciennes et grandes cités, telles que la cité Perret, Monte-Carlo. Saint Charles ou encore la cité Lescure, car si jamais de telles cités continuent à se dégrader et sont classées, par le CTC, dans la zone rouge, l'État trouvera énormément de difficultés à recaser les habitants dans de nouvelles habitations et cela coûtera plusieurs dizaines de milliards aux caisses de l'État. Par contre, un projet de rénovation prolongera la durée de vie de ces cités de plusieurs dizaines d'années et le coût sera nettement moins important que de construire des cités entières. Pour le second projet, il s'agit du souci de logement rencontré par les taxieurs. On sait qu'ils sont exclus des programmes de logements sociaux, sous prétexte qu'ils sont considérés comme des commerçants et du programme Aadl car leur salaire déclaré n'est pas suffisant. Donc, soit on les inclut dans le programme des logements sociaux, vu que leur mensualité déclaré ne dépasse pas les 4.000 DA / mois, soit on accepte leur dossier dans le programme Aadl ou autre, en présentant le carnet du taxieur.