Les débats se poursuivent en plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence du Premier ministre et de membres du gouvernement. Au terme de ces séances qui devront se poursuivre jusqu'à mercredi, le Premier ministre répondra aux préoccupations des députés qui ont porté, pour l'essentiel, sur la nécessaire promotion de la production nationale et l'augmentation des exportations hors-hydrocarbures. Plusieurs députés ont critiqué le retard accusé en matière de développement dans certaines régions, notamment enclavées, en raison du laxisme des responsables et la non application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ils ont appelé à accorder davantage d'intérêt aux préoccupations des citoyens qui pâtissent de prestations médiocres notamment dans le secteur de la santé. Présentant, hier, la Déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre a affirmé que l'action du Gouvernement s'était articulée essentiellement, durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, autour de la poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Gouvernement a renforcé le système de prévention et de lutte contre la corruption à travers l'installation de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption juste après la promulgation de la loi pertinente, et l'élaboration d'un ensemble de projets de loi y afférent, a-t-il souligné. Dans le volet social, le Premier ministre a fait savoir que le budget annuel affecté aux transferts sociaux a dépassé les 5.000 milliards DA, ce qui dénote « la détermination de l'Etat à préserver son caractère social ». « A fin août 2022, la balance commerciale a enregistré un excédent de près de 14 Mds USD, contre un déficit de 862 millions Usd durant la même période de 2021 », a indiqué le Premier ministre, rappelant que ce déficit avait atteint 10,6 Mds Usd en 2020.