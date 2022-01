La reprise des cours à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou est annoncée pour demain et ce, après la fermeture due à la recrudescence inquiétante du nombre de contaminations d'étudiants, d'enseignants et de travailleurs de cette université ayant contracté le coronavirus, ces deux dernières semaines. On déplore même des décès au sein des effectifs de l'université de Tizi Ouzou, parmi les personnes ayant contracté le virus dans le sillage de la quatrième vague dont le dernier est un quadragénaire résidant dans la commune de Boghni. Afin donc d'être prêt, demain, à accueillir les étudiants de l'université, dont le nombre s'élève à plus de 50000, répartis entre les différents campus, les responsables de l'université Mouloud-Mammeri se sont attelés à apporter toutes les touches nécessaires afin de pouvoir assurer le respect du protocole sanitaire. Un protocole qui devrait être respecté de manière rigoureuse à partir de demain, compte tenu de l'ampleur que la pandémie a atteint ces dernier jours. Une directive a été envoyée, d'ailleurs, le 27 janvier, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiques à la direction de l'université. Il faut préciser que la note en question stipule que la reprise devait avoir lieu hier, mais compte tenu du retard mis dans la mise en place de certains aspects du protocole sanitaire, la reprise a été retardée de 48 heures.

Les étudiants reprendront donc les bancs des amphithéâtres de manière progressive et avec la reprise des gestes barrières aussi bien dans les campus que dans les résidences universitaires. Concernant le transport universitaire, des instructions strictes ont été données, afin de réduire de 50% la capacité des bus. Ainsi, à partir d'aujourd'hui tout bus de transport universitaire ne devrait prendre que 25, au lieu de 50 étudiants par navette.

Le port de la bavette est la mesure la plus importante au respect de laquelle il sera veillé à partir d'aujourd'hui, a indiqué, hier, un responsable de l'université de Tizi Ouzou sur les ondes de la radio locale. Concernant la campagne de vaccination dans l'enceinte de l'université, le même responsable a révélé que l'affluence sur cette dernière demeure extrêmement faible et ce, en dépit de la dégradation de la situation sanitaire en ce mois de janvier 2022.

Il s'agit d'un constat valable aussi concernant la campagne de vaccination ciblant les enseignants et les travailleurs de l'éducation, tous cycles confondus, dont la reprise des cours a été annoncée pour hier, sauf changement de dernière minute qui pourrait être engendré par une éventuelle détérioration de la situation.

En revanche, on a constaté à Tizi Ouzou-ville et même dans les villages et les autres villes de la wilaya, que la population, dans sa grande partie, a renoué avec le port du masque de protection contre le coronavirus.