Après l'achèvement de l'opération partielle de maintenance en zone chaude, selon le programme tracé, le haut-fourneau n°2 a repris sa production, a indiqué un communiqué de la direction générale du complexe Sider.

La même source a précisé que l'opération de reprise a été effectuée avec succès. Ce processus entre dans le cadre du programme d'entretien annuel entrepris par la direction de la maintenance dans le but de préserver l'outil de production et d'assurer le même rythme dans l'ensemble des unités du complexe.

Un classique de travaux nécessitant techniquement la mise en veille du HFn°2 et de facto l'arrêt de l'activité productive.

Notons qu'après chaque mise en veille, le processus de redémarrage de l'équipement passe par des opérations très compliquées nécessitant un savoir-faire et une indéniable maîtrise. Rappelons que, la production au niveau du haut-fourneau n°2 a été interrompue pendant 24 jours, en raison de l'opération d'entretien périodique des équipements de certaines unités de la zone chaude.

Cette dernière, a précisé la direction du complexe Sider dans son communiqué, compte plusieurs unités de production dont les ateliers de maintenance maghrébine (AMM) et l'Aciérie électrique (ACE). Prévue au mois d'août prochain, l'opération de maintenance a été avancée. Elle a eu lieu du 2 au 16 du mois de mai. Une anticipation justifiée par le staff directoire du complexe, dans un premier communiqué, par la disponibilité des pièces de rechange et accessoires. Ledit document a fait état de la programmation des travaux d'entretien en cette période, en tenant compte de la conjoncture prévalant dans le monde. Celle-ci a occasionné, outre, la hausse des frais de transport, également des prix des pièces de rechange et des matières premières requises pour le processus de production dont le coke, le zinc et la brique réfractaire, a expliqué la même source.

Les unités de fabrication de produits finis, dont les bobines, les tôles, le rond à béton et les tubes, n'étant pas concernées par le processus de maintenance, ont maintenu leur activité normale, précise la même source. Dans un autre contexte, il est utile de rappeler que le complexe Sider a entamé, depuis une semaine, le démantèlement de la carcasse du HFn°1 hors service depuis 2009. La récupération des résidus du mastodonte de ferraille est susceptible d'apporter une plus-value d'approvisionnement de 6 mois en matière première, pouvant servir pour la production de matériaux industriels au sein du complexe. L'opération a été lancée après avoir effectué toutes les démarches administratives et judiciaires pour le dossier de la réforme de l'installation, rappelle-t-on encore. Confié à l'Entreprise nationale de récupération (ENR), filière du groupe Imetal, le recyclage de la ferraille issue de la carcasse du HF n°1, dont l'ossature représente près de 20.000 tonnes de ferraille récupérable, s'effectue au niveau de l'entité sidérurgique.