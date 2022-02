Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, hier, au 16 février en cours, le procès de l’ancien wali de Tipaza, Mustapha Layadi, poursuivi, ainsi que ses coaccusés, pour corruption et abus de fonction. Le report du procès intervient à la demande de la défense, suite à l’absence d’un témoin impliqué dans l’affaire et dans l’attente de prendre contact avec l’établissement pénitentiaire où il est détenu. À noter que le wali Layadi est condamné, dans une autre affaire, à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA pour des chefs d’inculpation liés à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi de privilèges injustifiés en violation de la réglementation et la législation en vigueur et bénéfice du pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat, lors de la signature de contrats avec des instances publiques, pour l’obtention de privilèges injustifiés.