Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé jeudi de reporter, au 10 février prochain, le procès de l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, et d’autres accusés impliqués dans une affaire de corruption, à la demande de la défense. Ce report est justifié par l’infection de l’avocat de l’accusée par le coronavirus (Covid-19). L’ancienne ministre de l’Industrie est poursuivie pour abus de fonction et octroi d’indus privilèges. Pour rappel, le pôle pénal avait déjà reporté, les 6 et 13 janvier 2022, le procès de l’ancienne ministre et ses coaccusés. Le même tribunal a reporté pour la 3e fois, le procès de l’ancien wali, Abdelwahid Temmar, au 10 février prochain.