Au grand dam de l'entité sioniste, la réconciliation palestinienne est en marche.

Le membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Wassel Abou Youssef, a révélé, hier, que l'Algérie a commencé à envoyer des invitations aux factions palestiniennes pour prendre part à la table ronde de dialogue sur la réconciliation inter-palestinienne. Un événement prévu à Alger les 11 et 12 octobre courant, selon le même responsable qui a ajouté que l'Algérie avait invité 14 factions palestiniennes. Une nouvelle confirmée par Issam Abu Daqqa du Front démocratique de la libération de la Palestine (Fdlp). Dans une déclaration à l'agence de presse palestinienne, Ma'an, Issam Abu Daqqa a affirmé que «les factions palestiniennes ont été invitées, hier, à participer à la table ronde de dialogue qui débutera les 11 et 12 de ce mois», soulignant que «toutes les factions répondront à l'appel des frères algériens, au vu de son importance actuelle et surtout à la lumière des défis auxquels est confrontée la cause palestinienne». Le même responsable a mis en évidence «la volonté et les efforts de l'Algérie» qui «sont valorisés et appréciés à leur juste valeur» par tous les participants aux dernières rencontres de réconciliation inter-palestinienne. De son côté, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a révélé, lundi, que, sur invitation de l'Algérie, les factions palestiniennes, dont l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Hamas et le Djihad islamique, se réuniront bientôt en Algérie «pour mettre fin à la division palestinienne». S'exprimant lors d'un

Conseil du gouvernement, le Premier ministre palestinien a salué la position de l'Algérie qui est «soucieuse de l'unité, à la fois territoriale et populaire, palestinienne». «Sur orientation du président Mahmoud Abbas (président de l'Autorité palestinienne), le gouvernement se tiendra prêt à toute initiative visant à soutenir les efforts de réconciliation et mettre un terme à la division», a-t-il ajouté. En amont, l'Algérie a accueilli des délégations du Fatah, du Hamas et d'autres factions palestiniennes. Chacune a présenté sa vision et les moyens d'assurer le succès de la réconciliation palestinienne. Suite à quoi, l'Algérie aurait présenté une feuille de route pour mettre fin à la division palestinienne, selon Azzam Al-Ahmad, membre des comités exécutifs de l'OLP et du comité central du Fatah.

«L'Algérie présentera un document à tout le monde à la lumière de ce que les dirigeants algériens ont reçu des factions palestiniennes concernant leur vision de mettre fin à la division» a-t-il déclaré, soulignant que «ce document aidera à mettre fin à la division et à réaliser l'unité nationale palestinienne». Cette démarche est venue couronner l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, prise lors d'une rencontre avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas en A Le président Tebbooune avait annoncé que l'Algérie accueillerait un rassemblement des factions palestiniennes pour unir les rangs palestiniens et mettre fin à la division. En marge de la cérémonie d'installation de Amar Belani dans ses fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a fait état d'«efforts incessants» pour mener une action diplomatique d'envergure sous la conduite du président Tebboune, en vue de consolider les rangs palestiniens à la faveur d'une réunion qui se tiendra bientôt en Algérie avant même le Sommet arabe.