Placé sous le parrainage du ministre de l'Industrie pharmaceutique et du ministre de la Santé, le 16é Salon international de l'optique et de la lunetterie (Siol Alger) ouvrira ses portes à l'Eshra, Aïn Benian), Alger, du 10 au 12 novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé RH.International Communication, organisateur de cet événement qui s'annonce grandiose. RH.International Communication, souligne en effet, que cette manifestation permet aux professionnels de la santé de s‘immerger à nouveau dans leur univers qu'est celui de la vision. «Carrefour international d'échanges où se conjuguent à la fois mode, santé, technicité et performance, qui permet d éclairer sur ce qui se produit en Algérie, sur les futures innovations», a affirmé l'organisateurs soulignant que grâce aux rencontres avec des partenaires nationaux et étrangers, ce rendez-vous est « un véritable lieu d'expériences et d'échanges autour des différentes offres, sans oublier les rencontres B2B, et la formation». Un rendez-vous annuel où se croisent fabricants de verres, laboratoires, représentants de marques internationales, distributeurs, le SIOL d'Alger, s'est façonné, selon les organisateurs, une marque à l'échelle africaine Enfin, des journées professionnelles avec la participation de diverses institutions auront lieu où les questions qui font l'actualité de la filière seront débattues.