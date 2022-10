L'Algérie n'a pratiquement jamais raté l'organisation d'un grand événement. Ce fut le cas du festival panafricain,qui a été l'une des plus grandes manifestations culturelles d'Afrique organisée en 1969 puis 40 années plus tard en 2009 à Alger. Du 151e Sommet de l'Opep, qui a eu lieu en décembre 2008 à Oran qualifié d'historique eu égard à l'ampleur de la baisse de la production de 2,2 millions de barils par jour qui en a découlé au même titre que celui tenu le 28 septembre 2016 à Alger qui a conduit à la naissance de l'Opep+ et de bien d'autres. Le 31ème Sommet arabe qui se tiendra, le 1er et le 2 novembre, à Alger en prend le chemin. Annoncé en novembre 2021 par le président de la République, il semblait relever de la gageure au vu de la situation dans laquelle se trouve un monde arabe incontestablement fracturé. Ses pays membres ne parlent plus d'une même voix et sont divisés sur des questions qui formaient le socle de leur union: la cause sacrée palestinienne est édifiante à ce propos.

Plusieurs pays arabes, dont le royaume marocain, ont normalisé leurs relations avec l'Etat hébreu, conclu des accords de coopération militaire, cautionnant ainsi son occupation de la Palestine et tous les crimes commis contre son peuple. La responsabilité de certains pays arabes dans la déstabilisation de la Syrie et de la Libye, de leur engagement militaire contre le Yémen ou du soutien apporté à l'annexion du Sahara occidental, par le Maroc, sont autant d'exemples qui montrent que leur union est lézardée. De quoi décupler la volonté de l'Algérie à réunifier les rangs de ce bloc aux poids économique et politique incontestés qui peuvent peser sur l'échiquier politique avec comme condition sine qua non qu'il retrouve son lustre d'antan. Plusieurs de ses membres sont sollicités et deviennent des alternatives incontournables à la crise énergétique mondiale provoquée par le conflit armé russo-ukrainien. Une force que le sommet d'Alger ne doit pas manquer à mettre en exergue. Pour le moment l'Algérie s'attelle à sa réussite. La première étape a été un franc succès. Tous les dirigeants arabes ont été invités. Ils ont tous dit oui à cet événement qui s'annonce tout aussi sensationnel qu'historique. Mission accomplie pour les émissaires du président de la République. Il faut souligné la participation du secrétaire général de l'ONU au Sommet arabe d'Alger. Invité par le président Abdelmadjid Tebboune, Antonio Guterres a confirmé sa présence saluant la contribution «exceptionnelle» de l'Algérie à la diplomatie mondiale multilatérale, au service des objectifs de paix et de stabilité et pour le règlement des conflits par des voies pacifiques et la promotion des relations amicales entre les pays. Il faut rappeler que le SG a à maintes reprises salué le rôle joué par la diplomatie algérienne en faveur de la paix.