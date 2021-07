L'Algérie est confrontée à un défi sans précédent, la troisième vague de la pandémie qui s'accélère à un rythme sans précédent. Le variant Delta, qui serait plus mortel que les autres est à l'origine de l'augmentation de la courbe épidémiologique. La tension est à son comble. Mais force est de constater, ces derniers jours, que les Algériens sont passés de l'état de panique à une sorte de prise de conscience dans la riposte au risque de contaminations. La saturation des structures sanitaires et le manque d'oxygène qui a provoqué de nombreux décès, semblent être venus bouleverser toute la société. Tout le monde participe à la course contre la montre pour trouver de l'oxygène, afin de sauver des personnes en réanimation Covid-19.

De nombreux internautes ont également pris l'initiative d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens à respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

La plupart des pages et des groupes les plus populaires sur la Toile ont ainsi pris leurs responsabilités citoyennes, pour faire face à la troisième vague.Des cris d'alarme de médecins face à la saturation des hôpitaux et au manque d'oxygène, ainsi que des appels contre «le relâchement de certains estivants», submerge la Toile, pour éviter l'aggravation de la situation sanitaire qui est déjà catastrophique.

Les réseaux sociaux ont également été transformés par les internautes en une agora virtuelle pour réclamer un durcissement des mesures restrictives, afin d'éviter le pire.

Le poids des réseaux sociaux est également utilisé pour mener une campagne «sans merci» contre les citoyens qui piétinent sans état d'âme les règles sanitaires. La hausse des cas de contaminations a également suscité une prise de conscience collective de l'intérêt de se vacciner contre la pandémie.

Tout le monde veut se faire vacciner et au plus vite. Une ruée sur les vaccins est constatée depuis plusieurs jours.