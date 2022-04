Après les occupants des «Italidyles», c'est au tour des habitants des bidonvilles de la cité Cumo, près d'Es Sénia d'être relogés, a annoncé le wali d'Oran, Said Sayoud, soulignant que «les familles de cette cité bénéficieront d'habitations décentes avant la fin du mois de Ramadhan». Le même responsable a indiqué que «des instructions ont été données au chef de daïra d'Es Sénia d'accélérer la cadence de cette opération». Au niveau local, l'on parle avec insistance du lancement, cette année, de plusieurs opérations de relogement au profit de plusieurs couches sociales, en plus de l'attribution de différents types de logements. La semaine dernière, plus de.160 familles occupant le site dit «Batimate Ettaliene», au quartier Seddikia ont été relogées dans la commune de Bir El Djir. Le processus de relogement se poursuivra jusqu'au départ du dernier occupant de ce site «Batimat Ettaliene» abritant un total de 1111 familles, concernées par cette opération de relogement. Dès l'achèvement de l'opération, deux entreprises privées ont entamé la démolition des blocs construits en structures métalliques. L'assiette foncière sera récupérée en vue de sa transformation en espaces verts et en parc de loisirs au profit des familles oranaises. Le nouveau site des 1201 Logements publics locatifs du quartier Pépinière, relevant de l'Opgi d'Oran, est formé d'un ensemble d'immeubles de cinq à neuf étages. Il est doté de toutes les infrastructures, notamment d'espaces verts et d'aires de jeux pour les enfants. Le projet a accusé un retard de concrétisation pour diverses raisons, dont la résiliation du contrat de deux entreprises et leur remplacement par sept entreprises chargées d'accélérer le rythme des travaux, en renforçant les chantiers en moyens humains et en adoptant des rotations de 24h/24 pour livrer les logement dans les délais impartis.

Auparavant, 1000 familles résidant au site précaire dit Sebkha, dans la commune de Sidi Chahmi ont bénéficié de logements décents de type F3, au pôle urbain d'Oued Tlélat. Après l'opération de relogement, il a été procédé à la démolition des constructions illicites du site de Sebkha afin d'éviter leur squat et récupérer l'assiette foncière destinée à la réalisation de projets d'utilité publique. Le nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat, qui sera destiné aux bénéficiaires de logements publics locatifs par points et ceux de l'habitat précaire, dispose de toutes les commodités et d'équipements publics ainsi que des aires de jeux. Ce pôle urbain comprend 8700 logements publics locatifs dont 700 destinés aux habitants de cette collectivité locale.

Le directeur de wilaya de l'habitat a précisé que cette opération de relogement a touché plus de 967 familles du site précaire de Sebkha. Il a ajouté que dans les prochaines semaines, d'autres opérations de relogement sont programmées afin de toucher les familles des sites précaires de Ras El Aïn et CUM (Es Sénia). Le même chef a précisé qu'au cours de année dernière, quelque 34000 logements ont été distribués au titre de la formule location-vente (Aadl) au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine. 14000 logements publics locatifs ont été réalisés à travers les différentes communes de la wilaya, dont 11 500 unités prêtes à être distribuées.