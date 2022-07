Après 60 ans d'indépendance, il était temps de parler de l'avenir, sans bien évidemment occulter la mémoire. Quels sont les rêves, les perspectives de l'Algérie de demain? Comment avancer dans la sérénité? Où et comment trouver les moyens de rapprochement et de réconciliation entre les peules algérien et français? Comment dépassionner la mémoire? les questionnements sont nombreux, car le chantier est très vaste. Mais qui va parler de l'Algérie sans soulever des torrents de polémiques qui, souvent accentuent les failles de l'incompréhension. L'Académie de géopolitique est parmi les institutions le mieux placées pour accomplir cette tâche avec discernement et sans prise de position politique. La Revue géostratégique N°58 de l'Académie de géopolitique de Paris s'est consacrée à cette tâche épineuse mais passionnante. Par l'entremise de l'infatigable Lyazid Benhami, coordinateur de ce numéro thématique de géostratégie de l'Académie de Paris, on a eu droit à une déclinaison des problématiques de fond que pose l'actuelle situation. Aussi, le numéro approfondit la réflexion sur le système politique algérien et met le focus sur ce que ce même propos propose aux populations et surtout à la jeunesse. Il ne s'agit ni de critiquer ni de donner des leçons de gouvernance mais de faire la lumière sur des faits dans l'unique but d'améliorer les choses, le cas échéant. Les intervenants dans ce dossier, dont l'écrasante majorité des universitaires et des chercheurs, se sont particulièrement intéressés à la forte résistance de l'Algérie aux secousses du printemps arabe et à la dynamique du Mouvement populaire du Hirak, avec ce qu'elle a généré comme changement au sein de la société, au niveau du système politique. Les communications de ce numéro ont également évoqué les grands centres urbains ainsi que les problématiques liées à l'esseulement et plus particulièrement celui des langues, dont l'arabisation. En somme, il s'agit d'une image du pays, vue sans passion ni prismes idéologiques déformants.

Benhami nous explique que le but recherché va au-delà de cette célébration du 60ème anniversaire par ailleurs d'une importance capitale. Il s'agit pour notre interlocuteur d'occuper un espace avant qu'il ne soit squatté par les extrémismes de tous bords. Par définition, l'obscurantisme et l'extrêmisme ont comme terreau le manque de débats et de dialogue. C'est une action presque militante, qui consiste à agiter les idées mais qui interpelle également les intellectuels et la société civile pour se démarquer et agir sur le terrain.