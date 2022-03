La classe politique renoue avec la dynamique politique après une longue hibernation. Même si les raisons sont parfois dépouillées d'arguments concrets, il reste tout de même louable de faire allusion à cette sortie même timide d'une partie de la classe politique.

C'est le cas pour le Front des forces socialistes (FFS), El Moustakbal,

El Islah et le Mouvement El Binaa, qui ont rompu avec la léthargie et la monotonie qui ont caractérisé la scène politique nationale.

Le FFS est revenu avec l'idée qui consiste à encourager les élus locaux dans la perspective d'apporter des changements au niveau de la collectivité locale comme source de toute démocratie participative et de développement local. À ce propos, le FFS a plaidé pour l'«instauration d'un climat propice aux représentants du peuple pour mieux accomplir leurs missions».

El Moustakbal a appelé, lors de sa sortie politique, à «fédérer les efforts pour consacrer la sécurité alimentaire». Quant au Mouvement El Binaa,il se dit disponible à renforcer ses alliances politiques pour l'édification de l'Algérie nouvelle». Le Mouvement El Islah quant à lui, il a choisi de faire dans le soutien à la cause sahraouie en honorant la militante et activiste sahraouie Sultana Khaya.

Les trois années de la crise sanitaire majeure, à savoir la pandémie de la Covid-19, a pesé de tout son poids sur les événements politiques et l'activité partisane en général. Ce retour timide des partis politiques fera en sorte de booster la scène politique nationale qui a besoin d'un dynamisme susceptible de faire bouger les lignes et sortir de la spirale de l'anomie criarde.

Les quatre partis cités, et chacun selon sa démarche politique et doctrinaire, ont cassé avec le silence qui a tant duré. La classe politique n'a plus de raison de se cantonner dans une posture amorphe. Elle doit faire preuve d'un haut degré de responsabilité patriotique en s'immisçant dans la sphère publique avec force et une présence massive.

La situation politique connaît des évolutions au plan régional et national. L'enjeu est de taille pour le pays qui fait face à des menaces sécuritaires et des tentatives d'ingérence dans ses affaires internes.

La nouvelle réalité exige de la classe politique une réaction forte et active pour faire face aux risques qui guettent l'Etat national. Les partis d'opposition sont interpellés à faire dans la nuance comme priorité absolue pour apporter leur soutien à l'Etat et ses institutions. L'Etat n'est pas opposable à une quelconque vision partisane et d'approche idéologique étroite. Toute la classe politique est concernée par l'élan et le sursaut patriotique autour de la nation et de sa sauvegarde.

Les partis politiques dans leur ensemble sont sommés de sortir des sentiers battus et d'agir sur la base de la nouvelle donne qui s'impose pour le pays qui au plan régional qui au plan international.

Il n'y a plus de raison d'afficher une attitude d'indifférence à l'égard des questions cruciales qui affectent le pays. La classe politique est dans l'obligation aujourd'hui de contribuer efficacement et sans ambages dans la défense de l'unité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Cette démarche doit être entamée d'une manière qui ne laisse pas les réticences s'exprimer comme mode opératoire chez la classe politique. La pratique politique veut que les partis en général soient une épine dorsale de l'opinion publique nationale. Ils sont les catalyseurs de la conscience et pourvoyeurs de réflexions et des programmes, surtout durant les périodes de

crises et d'impasses.

Même si la sortie de quelques partis politiques mérite d'être soutenue, mais il reste beaucoup à faire pour secouer la classe politique et la mettre devant sa responsabilité historique comme étant la porteuse de la dynamique sociétale et de solutions aux problématiques politiques, économiques, sociales et culturelles du pays. Il est temps que la classe politique se ressaisisse et qu'elle prenne conscience de sa mission et de son rôle historique qui lui sied politiquement.