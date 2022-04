Un terroriste s'est rendu, avant-hier, aux autorités militaires au niveau de la 6e Région militaire. Dans un communiqué transmis, hier, à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel, s'est rendu, le 25 avril, aux autorités militaires à In Guezzam, en 6e Région militaire». La même source précise qu'«il s'agit du dénommé Berrahmane Ibrahim, alias El-Ouandri Ibrahim». Selon le contenu de l'annonce, «le repenti avait rallié les groupes terroristes en 2014». Lors de sa reddition il a remis une arme en l'occurrence un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs de munitions, un poste radio, ainsi qu'une quantité de munitions, aux autorités militaires. À propos de cette opération, le MDN souligne que «cette opération réitère l'efficience de l'approche adoptée par le Haut commandement de l'ANP pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tous les coins du pays». À propos de la lutte antiterroriste, le général de corps d'armée Said Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, qui était l'hôte du commandement de la 5e Région militaire à Constantine, s'est félicité et a fait l'éloge de l'ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Un phénomène que connaît parfaitement l'ANP pour l'avoir combattu depuis des décennies.