L'ancien ministre de la PME/PMI et patron des patrons (FCE), Réda Hamiani est décédé, hier matin à Paris, à l'âge de 77ans, à la suite d'une longue maladie. Enseignant universitaire et homme d'affaires chevronné, il avait effectué un parcours hors pair durant sa carrière professionnelle. Economiste de formation, Reda Hamiiani a exercé plusieurs fonctions gouvernementales. Nommé en octobre 1992 dans le gouvernement de feu Belaïd Abdesslam, en tant que ministre délégué chargé de la Petite et Moyenne entreprise, Réda Hamiani sera reconduit en 1993 dans le gouvernement de feu Redha Malek avec le même portefeuille ministériel. Néanmoins, dans les deux gouvernement de Mokdad Sifi, il aura un ministère à part entière avec les mêmes charges.

Né en 1944 à Aïn Tedless dans la wilaya de Mostaganem, il exercera pendant quelques années seulement, la profession d'enseignant avant de se consacrer à une affaire familiale (usine de textile) avec son frère. Durant cette période, feu Hamiani développera l'entreprise de son père et fructifiera son portefeuille d'affaires, pour intégrer le volet des exportations.

Reda Hamiani laissera une empreinte indélébile au sein de l'action gouvernementale, à travers une série de mesures prises durant son règne. En parfait connaisseur du monde des affaires et de l'économie nationale, il dirigera à partir de 2006 le FCE (Forum des chefs d'entreprise) dont il fut l'un des membres fondateurs, et devenu en octobre 2020 par la suite Confédération algérienne du patronat citoyen, avec un certain tact. Il quittera l'organisation patronale en août 2014. L'Organisation comptait, alors, plus de 650 entreprises adhérentes, représentant un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars. Puisse Dieu l'accueillir en Son Vaste Paradis.