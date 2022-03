L'alimentation en eau potable connaît d'importantes perturbations ces derniers jours, un peu partout dans les cités et quartiers des communes d'Aïn El Türck, Boutlélis, Es Senia, Aïn El Beida et autres localités de la partie ouest de la wilaya d'Oran. Si les habitants déplorent cette situation qui, selon eux, perdure depuis plus de 10 jours, la Société des eaux d'Oran (SEOR), s'excusant auprès de ses abonnés, fait état de «l'arrêt total de la station de dessalement d'eau de mer d'El Hilal» en raison de la remontée importante d'eau superficielle provoquée par les dernières intempéries.

Donnée pour être la meilleure wilaya alimentée en eau potable, eu égard aux importants projets dont elle a bénéficiés durant ces dernières années, la wilaya d'Oran connaît d'inhabituelles perturbations.

Croyant avoir fait leurs adieux définitifs à la disette de l'eau, les Oranais renouent avec le remplissage des jerricans et des citernes, se rappelant des longues décennies ayant été marquées par la rareté de cette eau pendant de longs mois.

Lorsqu'elle est disponible, l'eau a un goût saumâtre et salé, et de couleur tantôt jaunâtre, tantôt marron.

Dans le temps, l'on évoquait la vétusté des canalisations et des installations d'alimentation.

Le département des ressources en eau a annoncé récemment, que «le problème de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya sera résolu à travers une série d'opérations et projets», mettant l'accent sur «la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya, qui sera réglée sur la base de trois projets».

Il s'agit, selon la même source, «de la réhabilitation de la station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaâ (zone Est), la réalisation d'une seconde station de dessalement au niveau de Cap Blanc dans la commune d'Aïn El Kerma (zone Ouest), en plus de la réhabilitation de la canalisation de transfert d'eau de la zone Est (une partie du couloir Mostaganem-Arzew-Oran) dont la vétusté a un effet dans la coloration des eaux».

Dans le tas, l'on a souligné que «la disponibilité de l'eau de manière suffisante à la population d'Oran est considérée comme priorité», indiquant que «les autorités oeuvreront à corriger les perturbations enregistrées, notamment à l'approche des Jeux méditerranéens que la capitale de l'Ouest algérien accueillera».

La wilaya enregistre un déficit dans la quantité d'eau de l'ordre de 32.000 mètres cubes par jour, qui peut être augmenté à 80.000 mètres cubes en cas de diminution de l'eau dans le couloir MAO.

À propos de la coloration jaunâtre de l'eau au niveau de plusieurs communes de la région-Est de la wilaya? à partir de Mers El-Hadjadj, Bethioua, Aïn El-Bia, Arzew, Sidi Benyebka arrivant à Bir El-Djir, l'on a évoqué «la rénovation de la canalisation de transfert des eaux Chlef-Gargar sur une distance de 13 kilomètres pour régler le problème».

Le ministère a donné des instructions pour traiter l'eau et sa coloration à travers une unité de traitement, en attendant le renouvellement de la canalisation de transfert, tout en insistant sur le règlement du problème de manière définitive avant le début des JM 2022 à Oran. La station de dessalement de l'eau de mer de Cap Blanc, qui alimentera la région Ouest de la wilaya en eau potable, produira entre 200.000 et 300.000 m3 d'eau par jour.

À cela s'ajoute la station de pompage d'El Ouameur à Oued Tlélat inaugurée récemment, en plus de la mise en service d'une seconde station de pompage d'eau à Gdyel.