Plusieurs activités ont eu lieu, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou à l'occasion de la Journée nationale de la presse qui coïncide chaque année avec le 22 février. La Journée nationale de la presse a été d'abord et avant tout une occasion pour se recueillir à la mémoire des martyrs du devoir, des femmes et des hommes du secteur, qui ont été assassinés durant les années de la tragédie nationale. Hier, la Journée nationale de la presse dans la wilaya de Tizi Ouzou a été marquée par un émouvant hommage à l'un des tout premiers journalistes assassinés dans les années 90, à savoir Smaïl Yefsah, qui exerçait son métier à la Télévision algérienne (Entv). Une forte délégation de la wilaya, des élus à l'APW et des élus locaux ainsi que des journalistes, anciens et jeunes, ont fait le déplacement hier matin à Tala Amara (commune de Tizi Rached) qui est le village natal du regretté Smaïl Yefsah et où il a été enterré. Smaïl Yefsah a été assassiné le 18 octobre 1990 à Bab Ezzouar (Alger). Il avait trente ans à peine. Des membres de la famille du journaliste assassiné étaient également présents. Lors de cet hommage, il a été procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Smaïl Yefsah. Des présents ont aussi pris la parole pour rappeler les compétences professionnelles du défunt ainsi que ses qualités humaines qui faisaient de lui un journaliste et un homme très estimé et respecté. «Il illuminait le petit écran», a lâché l'un des plus anciens journalistes à Tizi Ouzou présent à la cérémonie d'hier.