Inauguré par les représentants des ministères de la Santé, de lfIndustrie pharmaceutique, du Commerce, de la Formation et de lfEnseignement professionnels, et pour la première fois, avec la participation du ministère des Affaires étrangères, via sa direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques et son bureau dfinformation et de promotion des investissements et des exportations, cette manifestation qui sfest déroulée à lfEcole dfhôtellerie de Aïn Benian (Alger) a également connu une forte participation des professionnels de cette filière, dont 60 % dfopticiens, 20 % étudiants et 20 % de visiteurs issus de divers secteurs, comme les praticiens de la santé publique et privée.

« Nous avons enregistré un record inédit par rapport aux précédents salons. Les participants ont connu une montée en gamme en termes de standing, de programmes de participation, dféchanges dfexpériences et de débat, que ce soit en matière de produits, de thèmes proposés ou encore en termes de programmes de formation proposés au profit des étudiants », a indiqué Rachid Hessas, directeur général de RH. International Communication, affirmant que « cette manifestation représente un carrefour d’échanges où se conjuguent à la fois santé, technicité, performance et mode ».Et si le salon permet d’éclairer sur ce qui se produit en Algérie dans le domaine de l’optique ainsi que sur les innovations, grâce aux rencontres entre professionnels nationaux et étrangers, il est clair que ce rendez-vous annuel a vu la participation de fabricants de verres, de laboratoires, de représentants de marques internationales, de distributeurs, mais aussi dfinstituts et dfécoles de formation.

Pour les participants, le Siol dfAlger constitue, depuis 16 ans, une véritable vitrine et une plateforme de découverte des avancées remarquables enregistrées en termes de créativité, dfinvestissement et dfengagement des opérateurs issus des quatre coins du pays.

Pour RH.International Communication « la participation du ministère des Affaires étrangères aux côtés des autres secteurs, comme la santé, lfindustrie pharmaceutique, le commerce et la formation professionnelle, constitue une volonté indéniable des pouvoirs publics à vouloir accompagner les opérateurs de cette filière à aller de lfavant, notamment pour la promotion du produit local et, partant, ouvrir grandes les portes aux investisseurs qui voudraient aller vers lfexportation ».

Selon la même source, l’organisateur sfattèlle dfores et déjà à préparer la deuxième édition du Salon international de l’optique et de la lunetterie dfOran (Siol-Oran) début d’année 2023 .