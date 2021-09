Quatre réservoirs d’eau d’une capacité globale de 2000 m3 seront réceptionnés prochainement dans des zones d’ombre de la wilaya de Nâama, indique la direction des ressources en eau (DRE). Il s’agit de la mise en service d’un réservoir d’une capacité de 500 m3 dont les travaux ont été achevés au niveau du village Touadjer, dans la commune de Nâama, ainsi que de trois autres dont les travaux sont en cours d’achèvement au niveau de la commune de Mecheria, à réceptionner, au plus tard, fin septembre courant. Dans le cadre du même programme, deux autres réservoirs d’eau d’une capacité de 3 000 m3 chacun sont en cours de réalisation pour alimenter la population en eau potable à travers les nouvelles zones urbaines, la cité 17 octobre, dans la commune d’Aïn Sefra, et le village Bendouma, relevant de la même collectivité locale. Les deux réservoirs seront livrés dans les plus brefs délais.